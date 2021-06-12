Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен получил серьезную травму в первом тайме матча группового этапа против Финляндии. Он потерял сознание на 45-й минуте и упал на газон.
Главный арбитр Энтони Тэйлор сразу прервал матч и позвал на поле медицинскую бригаду. Датчане сразу встали вокруг Эриксена и обступили его, чтобы не показывать зрителям, как полузащитника приводят в чувство. По телевизионной трансляции показалось, что футболисту делают непрямой массаж сердца.
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Спустя шесть минут на поле выкатили медицинскую койку на колесах, медики борются за жизнь Эриксена. Официальной информации о состоянии здоровья Кристиана пока не поступало.
Тэйлор общается с главным тренером сборной Дании Каспером Хьюлмандом. Вероятно, сейчас стоит вопрос о продолжении матча из-за тяжелой ситуации с Эриксеном. Только через 10 минут Кристиана унесли с поля на носилках.
- 29-летний Кристиан Эриксен в чемпионате Италии-2020/21 провел 29 матчей за миланский «Интер» и забил три мяча.
- Сборная Дании находится в одной группе с Россией, очный матч между двумя командами пройдет в Копенгагене 21 июня.
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