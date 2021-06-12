Матч первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии отложили после первого тайма.
В конце стартовой половины полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание без контакта с соперником. Главный арбитр Энтони Тэйлор сразу вызвал на поле врачей, которые приводили Эриксена в чувство. Спустя 10 минут Кристиана унесли на носилках в подтрибунное помещение.
Евро-2020
Эриксен потерял сознание на поле, его увезли на аппарате
В телевизионной трансляции в перерыве появился титр, что игру отложили. На стадионе сделали объявление, в котором призвали болельщиков оставаться на местах, и пообещали, что сообщат более подробную информацию позднее.
UPDATE. Матч перенесели на 12:00 13 июня.
- Кристиана Эриксена сразу увезли в госпиталь в Копенгагене. Данных о состоянии здоровья 29-летнего футболиста пока не поступало.
- Дания – соперник сборной России по предварительному этапу Евро-2020. Их очный матч состоится в Копенгагене 21 июня.
Футбол
Соболев = Дзюба, Головин – лучший. Новые рейтинги Transfermarkt
Трансферы
В Европе 1 января откроют трансферное окно-2021. Как оно будет работать?