Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в сознание.

Он упал без чувств в конце первого тайма матча против сборной Финляндии на чемпионате Европы-2020. Главный арбитр Энтони Тэйлор тут же вызвал на поле медицинский штаб датской команды. Врачи оказали Эриксену первую помощь и, похоже, сделали ему непрямой массаж сердца.

Только спустя 10 минут Кристиана унесли в подтрибунное помещение на носилках. На фотографиях со стадиона в Копенгагене заметно, что футболист пришел в сознание, открыл глаза самостоятельно схватил ладонью аппарат искусственного дыхания.

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Уже появились видеозаписи, на которых машина скорой помощи с сиреной покинула арену и направляется в госпиталь. Очевидно, внутри находился Эриксен.

UPDATE. УЕФА сообщил, что состояние Эриксена стабилизировалось.

Из-за эпизода с Кристианом арбитр Тэйлор отложил матч, сейчас делегаты и представители обеих сборных обсуждают, в каком формате и когда игра будет продолжена.

29-летний Эриксен в чемпионате Италии-2020/21 провел 29 матчей за миланский «Интер» и забил три мяча.

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