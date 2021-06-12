Сборная России объявила стартовый состав на первый матч группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии.
В воротах сыграет Антон Шунин, в обороне – Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Юрий Жирков и Дмитрий Баринов. В средней линии на поле выйдут Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Александр Головин. В атаке будет действовать Артем Дзюба. Единственный центрфорвард появится на газоне с капитанской повязкой.
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В запасе остались два голкипера Юрий Дюпин и Матвей Сафонов, защитники Роман Евгеньев, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев, полузащитники Денис Черышев, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Алексей Ионов и Максим Мухин, а также нападающие Александр Соболев и Антон Заболотный.
У сборной Бельгии на газон выйдет вратарь Тибо Куртуа, защитники Тоби Алдервейрелд, Дедрик Бойята, Ян Вертонген и Леандро Кастань. В середине поля сыграют Юри Тилеманс, Торган Азар и Леандро Дендонкер, в атаке – Дрис Мертенс, Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку.
- Россия и Бельгия встретятся на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало матча – 12 июня в 22:00 по московскому времени.
- Eurosport.ru будет вести текстовую трансляцию встречи русских с «красными дьяволами», старт – в 21:45 мск.
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