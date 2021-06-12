Капитан сборной Дании Симон Кьер показал себя героем в страшной ситуации с Кристианом Эриксеном.

На 43-й минуте датчане выбрасывали аут на левом фланге. Эриксен уже почувствовал себя плохо, сделал пару шагов по направлению к мячу и упал без сознания. Тут же к нему подскочил защитник Йоаким Меле и проверил состояние Криса. Одновременно к полузащитнику прибежал Кьер, который сразу перевернул его и оценил, не проглотил ли Эриксен язык.

Симон Кьер, Кристиан Эриксен, Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Главный арбитр Энтони Тэйлор тут же дал свисток и показал медицинскому штабу, что нужна срочная помощь. Как только врач сборной очутился рядом с Кристианом, Меле отогнал остальных (Брэйтуэйта, Дилейни и Кристенсена), чтобы не мешать оказанию помощи.

На 44-й минуте к двум медикам прибежали еще двое, спустя 10 секунд к эпизоду направились еще четыре сотрудника медштаба с носилками.

На 45-й минуте полузащитник Томас Дилейни показал партнерам, что нужно встать стеной между телевизионными камерами и Эриксеном, чтобы сохранить в тайне состояние партнера. На отметке 44:45 операторы выхватили лицо форварда Йонаса Винда, который боролся с подступившими слезами. Через 10 секунд вратарь Каспер Шмейхель утешал Мартина Брэйтуэйта, главный тренер Каспер Хьюлманд присел на корточки и сложил руки в молитвенной позе.

Томас Дилейни, Йонас Винд, Дания – Финляндия Фото: Getty Images

На отметке 45:47 один из врачей интенсивно делал Эриксену непрямой массаж сердца. Параллельно арбитр Тэйлор в технической зоне на другом конце поля общался с двумя главными тренерами. Спустя еще 45 секунд к эпизоду подбежали еще двое медиков. Вероятно, они принесли дефибриллятор для запуска сердечной мышцы футболиста. Все это время Кристиану вручную делали массаж сердца.

На 47:30 к Эриксену выдвинулись еще врачи с реанимационным креслом. Следующие 3,5 минуты операторы ловили крупные и общие планы, но не обращались к той позиции на газоне, где лежал Кристиан. На отметке 51:45 к футболисту направился тренер Хьюлманд, но через минуту вернулся в техническую зону.

На отметке 53:00 к газону пробралась подруга Эриксена Сабрина Квист Йенсен. Рядом с ней находились два охранника, но тут же к девушке подбежал Каспер Шмейхель. Вратарь утешал рыдающую Сабрину, на помощь пришел капитан Симон Кьер, на чьем плече она разрыдалась.

Симон Кьер, Каспер Шмейхель и девушка Кристиана Эриксена Сабрина Квист Йенсен, Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

На 54:00 официальная графика в телетрансляции пропала, футболисты сборной Финляндии отправились в подтрибунное помещение. Тут же рядом с Крисом появилась медицинская каталка, которую закрывали от чужих глаз двумя финскими флагами. С Сабриной Квист Йенсен у боковой линии остался Симон Кьер, а Эриксена с аппаратом искусственного дыхания отправили в подтрибунку.

Сразу же футболиста на машине скорой помощи увезли в ближайший госпиталь. На фотографиях с арены «Паркен» разглядели, что Кристиан открыл глаза, пришел в сознание и держал ладонью аппарат ИВЛ. Матч Дания – Финляндия отложили на неопределенный срок, делегаты УЕФА очевидно в этот момент совещались с представителями обеих команд.

Лишь в 20:30 мск, спустя почти полчаса после исчезновения Эриксена с поля, в твиттере Датского футбольного союза появилось сообщение: «Кристиан Эриксен в сознании и проходит медицинское обследование в госпитале Rigshospitalet». Полузащитника спас врач сборной, которого затем нашел и обнял Каспер Шмейхель.

Сам Крис из больничной палаты позвонил партнерам по фейстайму и попросил их вернуться на поле. Только после этого на стадионе подтвердили, что матч с Финляндией доиграют в 21:30 по московскому времени. Игроки финской команды встретили соперников аплодисментами.

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