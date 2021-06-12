Финляндия неожиданно обыграла Данию (1:0) в первом круге группового этапа Евро-2020.

Датчане доминировали в первом тайме игры. Однако матч был остановлен из-за несчастного случая. Кристиан Эриксен без сознания рухнул на газон в конце первого тайма. Врачи оказывали помощь игроку прямо на поле, в том числе – непрямой массаж сердца. Датчанин пришел в себя и был госпитализирован. Игра была прервана примерно на час и возобновилась после того, как сам Эриксен попросил партнеров продолжать.

Во втором тайме продолжился сценарий первого. Однако финны смогли забить. Йоэль Похьянпало головой открыл счет. Далее Дания много атаковала, но даже не забила пенальти и не смогла сравнять счет.

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