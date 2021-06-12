Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счет на 10-й минуте матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против сборной России. Лукаку подхватил мяч в чужой штрафной после ошибки Андрея Семенова и расстрелял ворота Антона Шунина.

После гола Ромелу подбежал к оператору к боковой линии и прокричал в телевизионную камеру «Крис! Крис! Я люблю тебя!»

Евро-2020 Эриксен пришел в сознание, его состояние стабилизировалось 3 ЧАСА НАЗАД

Форвард посвятил забитый мяч полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание в конце первого тайма матча против Финляндии.

Лукаку и Эриксен провели вместе 1,5 года в миланском «Интере» – вторую половину сезона-2019/20 и весь чемпионат-2020/21.

На 34-й минуте бельгийцы забили второй мяч в ворота русской сборной и сделали счет 2:0.

Кристиан Эриксен упал без чувств на 42-й минуте матча Дания – Финляндия, его приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора. Эриксен пришел в себя в больнице и уже позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму.

Евро-2020 Матч Дании и Финляндии возобновят в 21:30 3 ЧАСА НАЗАД