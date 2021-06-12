Драма Эриксена – самые жуткие кадры в футболе, которые я видел.

Идет 42 минута, Кристиан Эриксен внезапно падает на газон, крупный план захватывает бессознательный стеклянный взгляд – по телу бегут мурашки, повышается пульс.

Кристиан Эриксен Фото: Getty Images

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Становится очевидно: скоро произойдет либо трагедия, либо чудо. Но режиссер на ходу меняет жанр, и спортивная трансляция становится драматичной слезовыжималкой в духе Сэма Мендеса.

Партнеры по команде окружают тело Эриксена от объективов камер, а на заднем плане врачи заряжают дефибриллятор и запускают сердце массажем. Следующий кадр – слезы футболистов. Тут же кто-то на трибунах молится за его жизнь, следующий план – рыдающая жена прорывается на поле, и к ней в слезах подбегают друзья лежащего на газоне мужа, чтобы успокоить. Кристиана уносят с поля, завернув носилки в финский флаг – чтобы не привлекать лишние объективы.

В Германии канал ZDF прервал трансляцию, но в России мы видели все произведение датского режиссера в деталях.

Следили онлайн за тем, как решается судьба человеческой жизни, словно это реалити-шоу. Разница лишь в том, что Сэм Мендес снимает выдумку. Датский режиссер снял борьбу за жизнь человека, у которого остановилось сердце.

Кристиан Эриксен Фото: Getty Images

Где и когда такое можно увидеть еще? Может быть, стоит поставить онлайн-камеры в реанимациях ковидных больниц? Грань между гуманностью и цинизмом была беспощадно нарушена. Трансляцию нужно было остановить.

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