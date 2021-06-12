Сборная России проиграла сборной Бельгии в первом матче на Евро-2020. Счет матча – 3:0. Голами отличились нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (дубль) и защитник «Боруссии Дортмунд» Тома Мёнье.

Лукаку забил мяч на 10-й минуте после ошибки Андрея Семенова в штрафной. Гол в ворота сборной России бельгийский форвард посвятил одноклубнику Кристиану Эриксену, пережившему остановку сердца в матче Дания – Финляндия.

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На 25-й минуте обе сборные были вынуждены провести замены из-за травм: в центре поля столкнулись защитник «Лестера» Тимоти Кастань и полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Вместо них вышли Тома Мёнье и Денис Черышев.

Гол Мёнье был забит на 34-й минуте после ошибки вратаря сборной России Антона Шунина. Спустя почти 10 минут поле покинул Юрий Жирков: фулбек повредил бедро в подкате против Лукаку и уступил позицию Вячеславу Караваеву.

России не удалось распечатать соперника, а перед финальным свистком Лукаку оформил дубль.

Следующий матч на Евро-2020 сборная России проведет 16 июня против Финляндии. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Во втором туре сборная Бельгии сойдется со сборной Дании. Матч начнется 17 июня в 19:00 по Москве.

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