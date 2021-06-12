Станислав Черчесов подготовил для Бельгии шоковую терапию: отказался от пяти защитников и продемонстрировал, что вообще не боится дьявольских суперзвезд. Этот заход оказался фатальным: с одной стороны, Россия жутко фальшивила в обороне (привет Семенову), с другой – в первом тайме атаки просто не было. Кузяев, Оздоев, Зобнин, Баринов – номинально они не играли в защите, но никого из них нельзя назвать тонким, изобретательным или креативным футболистом.

Впереди Черчесов рассчитывал строго на связку Головина и Дзюбы, но они коннектились только на стандартах. В остальном у России не было ни позиционных розыгрышей, ни контратак: бельгийцы тупо сжирали всю середину поля. Фланги тоже не сработали, причем выходы Черышева и Караваева глобально ничего не поменяли.

В целом план Черчесова понятен даже тем, у кого нет диплома Коверчано: Стас хотел истерзать Бельгию единоборствами, поймать на обрезах, а потом дотерпеть в защите. В результате Мартинес придушил Россию за счет ее ошибок из ФНЛ: с Семеновым и так все ясно, а Шунин истерил в каждом эпизоде. Даже базовый вынос мяча превращался в квест – логично, что и легкий кросс мутировал в гол Менье.

Евро-2020 Черчесов изменился за полгода. Хамства больше нет 11 ЧАСОВ НАЗАД

После перерыва Черчесов подвязал с экспериментами, вернулся к трем ЦЗ и даже организовал бодрый десятиминутный отрезок. Но вскоре стало ясно: это не Россия давит Бельгию, а фавориты Евро включили эконом-режим. Комфортный счет и удушающая предсказуемость русской атаки – генеральные спонсоры унылого второго тайма. Вспомнить можно лишь изящный и дерзкий прорыв Миранчука, но даже он не привел к удару. Бельгия вообще не почувствовала сборную России: спустя годы братья Азары и Лукаку даже не вспомнят, что топтали Крестовский в 2021-м.

Ромелу Лукаку забивает сборной России Фото: Getty Images

Естественно, никакой катастрофы не произошло, но крупные планы пугали. Дзюба, Миранчук, Головин – под конец игры у них на лицах отражалось полнейшее бессилие. Они впали в депрессию прямо на поле – увидели, что даже максимальная самоотдача спотыкается о лайтовый бельгийский прессинг. Из-за этого вместо элементарного финального навала случился дубль Лукаку.

Теперь важно выветрить эти 90 минут из головы – например, представить, что разгром произошел в конце группы, как с Уругваем в 2018-м. Иначе можно слишком запариться, потерять очки с финнами, а потом поехать в Копенгаген в совсем траурном настроении – не нужно предупреждать, чем это закончится.

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