Бэйл отскочил от швейцарцев

Гарет Бэйл после матча Уэльс – Швейцария, Евро-2020 Фото: Getty Images

Швейцария красиво уминала валлийцев до перерыва – 73% владения и 12 ударов по воротам. Альпийская сборная наиграла на забитый мяч и даже вела с разгромным счетом по ожидаемым голам – 1,1 xG против 0,1 у британцев. Во втором тайме номинальные гости все же взломали чужую оборону – Брель Эмболо вонзил головой с углового.

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Уэльс забрал мяч в ноги и пошел вперед. На трети поля швейцарцев оказалось, что их защита не такая крутая, а Янн Зоммер все же не вытаскивает каждый мяч на ленточке. Центрфорвард Киффер Мур с окровавленной повязкой на голове отпрыгнул назад под кросс справа и идеально скатил лбом в сетку.

В конце матча Швейцария снова вышла вперед, но банку свежего Марио Гаврановича отменили из-за справедливого офсайда. «Красные кресты» пропустили единственным ударом в створ во втором тайме и явно потеряли два очка. Но шансы Уэльса на выход из группы выросли – осталось только пристрелить Турцию и нестыдно отлететь от Италии в последнем туре.

Дания осталась без Эриксена и проиграла Финляндии

Кристиан Эриксен, Мартин Брэйтуэйт, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Томас Дилейни, Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Матч сборных Дании и Финляндии на «Паркене» играли в два захода. Первый длился до 42-й минуты. Датчане выбрасывали аут в простой ситуации с левого фланга, но тут Кристиан Эриксен упал без сознания и страшно рухнул на газон. Следующие 600 секунд Криса приводили в чувство непрямым массажем сердца и дефибриллятором, а весь мир в шоке наблюдал за тем, как футболист топ-уровня на крупном международном турнире находится между жизнью и смертью.

Когда Эриксена увезли в госпиталь на карете скорой помощи, он уже находился в сознании, из больничной палаты позвонил партнерам и попросил их вернуться на поле. Поэтому отложенный матч возобновили с 42-й минуты спустя 1,5 часа, а на 60-й Йоэль Похьянпало перепрыгнул защитника во вратарской, пробил головой и увидел, как мяч просочился сквозь перчатки Каспера Шмейхеля.

У датчан оставался шанс после сноса Поульсена в штрафной, но Хейбьерг кошмарно пробил с 11-метровой отметки. Финляндия сенсационно одержала первую победу на Евро в истории и набрала три очка. За 90 минут финны коснулись мяча в чужой штрафной три раза. Два из них – пас под удар, еще один – банка Похьянпало. А лучшим футболистом игры, конечно, признали Кристиана Эриксена.

Русские без шансов отлетели в Санкт-Петербурге

Ромелу Лукаку (Бельгия), Георгий Джикия, Марио Фернандес и Андрей Семенов (Россия), Евро-2020 Фото: Getty Images

Россия параллельно принимала Бельгию в матче года и пропустила быстрый мяч от Ромелу Лукаку. До Рома кросс Мертенса не должен был доходить, но подача прыгнула между ног Семенову и удобно оказалась под бутсой форварда «Интера». Тренеры обменялись вынужденными заменами (Менье вместо Кастаня, Черышев вместо Кузяева), но в конце половины ошибся уже Антон Шунин, и русская сборная присела на 0:2.

Черчесов остался еще и без Жиркова, в перерыве перетряхнул схему с выходом Дивеева (тройка в защите вместо пары Семенов-Джикия), а к часу игры впрыснул в матч Мухина с Миранчуком. В финале встречи Лукаку еще разок открылся в свободную зону, удрал от неопытного Дивеева и аккуратно сделал дубль.

За 90 минут Россия практически ничего не показала в нападении, набрала 0,23 xG и с тревогой смотрела на энергосберегающий режим Бельгии. 0:3 – через четыре дня на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдет Финляндия. Команда, победившая Данию с тремя касаниями в штрафной.

Евро-2020 Бельгия без шансов растоптала Россию. Кто виноват? ЧАС НАЗАД