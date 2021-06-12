Первые 40 минут матча между Данией и Финляндией выглядели как праздник футбола. Трибуны 38-тысячного «Паркена» казались максимально забитыми (на самом деле присутствовало чуть меньше 15 тысяч болельщиков), и люди на трибунах вдыхали в игру забытую праздничную атмосферу. Красные и синие фанатские волны неистово орали, но резко смолкли на 43-й минуте, когда лидер датчан Кристиан Эриксен неожиданно рухнул на газон без сознания.

На поле моментально выскочили врачи и начали оказывать футболисту первую помощь. Партнеры сомкнулись стеной вокруг Эриксена и скрыли его от камер. Однако среди нее просочились резкие движения врачей, которые совершали непрямой массаж сердца – такую операцию проводят при остановке мотора. Футболисты и болельщики были в шоковом состоянии, некоторые плакали. Спустя минут 10 Кристиана привели в чувства и унесли в машину скорой помощи, а обе команды ушли с поля в раздевалки.

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Кристиан Эриксен Фото: Getty Images

Стадионный диктор попросил зрителей не расходиться и подождать официального заявления, однако часть болельщиков все равно ушла – на их глазах только что достали человека с того света. Для большинства оставшихся на трибунах интригой была лишь дата доигровки матча, однако спустя час команды вернулись на поле и продолжили. Решение принимали датчане, и они выскочили на поле после того, как сам Кристиан из госпиталя попросил их доиграть. «Мы в контакте с Эриксеном. Игроки смогли поговорить с ним. Он в норме – это хорошая новость. Футболисты играют ради Эриксена», – сказал директор Федерации футбола Дании Петер Меллер.

Понятно, что датчане вернулись в игру исключительно по просьбе Эриксена, но решение все равно – максимально странное. Только что пришедший в себя Кристиан мог просто не понимать масштаб случившегося, и как произошедшее повлияло на людей вокруг. Здоровенные скандинавы рыдали на трибунах, думая, что увидели смерть футболиста своей сборной. А все игроки на поле словили подавленное состояние. Никто не был настроен продолжать. Так на 63-й минуте без видимых причин заменился капитан датчан Симон Кьер. Он был полностью здоров, но, видимо, просто не смог играть дальше. 32-летний защитник одним из первых прибежал на спасение Эриксена. Он позаботился, чтобы Крис не задохнулся собственным языком.

Футбол после паузы сильно отличался от изначального карнавала. Дания по привычке много владела мячом, но резкость и легкость пропали из их атак. В первом тайме датчане без проблем вскрывали соперника и упустили несколько острых шансов. Но единственный мяч забили не они. На 60-й минуте Йоэль Похьянпало головой проткнул Каспера Шмейхеля. Вратарь, как и вся защита, сыграл плохо, просто наблюдая за прорывом соперника. Финнам будто было стыдно за гол. Никто из футболистов даже не улыбнулся, игроки совестливо опустили головы и побрели на свою половину, чтобы Дания быстрее продолжила. Но датчане взбодрились только после незабитого на 74-й минуте пенальти – это был их первый удар в створ после паузы. Второй и последний случился в добавленное время.

Продолжение игры после произошедшего – худшее решение. Дания проиграла матч, который должна была забирать, болельщики, зажигавшие ровно 43 минуты, наблюдали за финишем матча молчаливо, словно сидели в ложе Большого театра. А финнам стыдно от победы, которая в сложившихся обстоятельствах выглядит украденной. Решение об отмене надо было принимать сразу же после того, как Эриксена вынесли с поля. Ведь после этого стало уже не до футбола. Если бы игру перенесли на следующий день, то все футболисты уверенно знали, что с Кристианом точно все в порядке и беспокоиться не о чем.

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