8 мая Ивицу Олича прижали вопросом о будущем Николы Влашича. Коуч ЦСКА аккуратно отметил , что к проблеме звезды клуб вернется после Евро, а сам Влашич команду не бросит.

Олича звали в Москву в том числе из-за работы с главным активом клуба. До ЦСКА Ивица пересекался с Влашичем в сборной Хорватии, где помогал Златко Даличу. На Евро-2020 пул ассистентов в балканской команде обновился: теперь пару Дражену Ладичу (работает в сборной с 2017-го) составил другой человек с бэкграундом в РПЛ – Ведран Чорлука.

Кажется, экс-защитник «Локомотива» занял свежую роль с заготовленным паком идей. Одна из них коснулась Влашича, против которого Чорлука играл в России. В сборной Хорватии Никола принял свежее амплуа.

Чемпионат России ЦСКА отпустил Олича в сборную на Евро. Фанаты недоумевают 18/05/2021 В 10:12

Никола Влашич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

В Москве Влашич – очевидная звезда, которая генерирует игру всей команды. Никола активно возится с мячом и иногда переходит в соло-режим. Влашич – восьмой игрок РПЛ по обводкам (3,1) и второй – по передачам под удар (2,9) за 90 минут, если брать футболистов с 1500 и более минутами на поле.

Роль Влашича легко показать через голы из первой половины РПЛ-2020/21. Вот, например, мяч «Зениту» в третьем туре: Никола подхватил атаку недалеко от штрафной, привлек двух соперников к активной опеке и двух – к подстраховке, но все равно всадил в дальний угол.

Эпизод перед голом Влашича в ворота «Зенита». Никола решает его в одиночку: стягивает опеку, бьет с дальней дистанции. Фото: Other Agency

А вот гол Влашича «Спартаку». Выпад ЦСКА начался с авторского паса Николы пяткой, а закончился легкой разборкой с Романом Зобниным и Павлом Масловым. Как на старте, так и в конце владения хорват блеснул в одиночку.

Перед голом Влашича в ворота «Спартака». Никола лично скидывает опеку сразу двух соперников. Фото: Other Agency

О чем говорят эти голы? Личное мастерство Влашича – центральный элемент в структуре ЦСКА. Столичный клуб слишком сильно зависит от умения Николы забить из беспросветной ситуации. Восьмому номеру активно доверяют мяч, смещаться он может когда и куда угодно – что при Викторе Гончаренко, что при Оличе хорват играл роль безусловного лидера вне структуры.

Гончаренко восхищался игрой Влашича публично, какие бы слухи о конфликтах ни окружали их отношения. В 2019-м, после выкупа звезды ЦСКА у «Эвертона», Виктор гордо заявил : «Здорово, что нам удалось сохранить Влашича не только для ЦСКА, но и для всего российского футбола. Такие игроки, как Никола, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются». Сам хорват рассказывал , что роль игрового лидера Гончаренко доверил ему уже с первого матча в России.

Олич вторит предшественнику. «Влашич владеет обеими ногами. Если он бьет с 12-17 метров, почти всегда забивает. Никола постоянно прогрессирует, это лучший футболист не только в ЦСКА, но и во всем чемпионате России», – расхваливал Ивица соотечественника за полгода до приезда в команду.

Златко Далич таких комплиментов не раздает. За тренера хорватов говорит простой факт: именно при нем Влашич дебютировал в сборной.

Златко Далич, Иван Ракитич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Роль Николы в национальной команде отличается от задач в ЦСКА уже на базовом уровне. Необычное амплуа Влашича подсветилось в товарках перед Евро против Армении и Бельгии.

В первом тайме против кавказской сборной Далич внедрил систему с ложной девяткой, которую исполнил Андрей Крамарич. Лука Модрич и Марсело Брозович разыгрывали мяч из глубоких позиций. Задачи Влашича пересекались с установками Ивана Перишича и Йосипа Брекало: вместе они должны были забегать за спину нападающему.

Атакующая модель сборной Хорватии в матче со сборной Армении. Влашич, Брекало и Перишич заполняют пространство за спиной Крамарича. Фото: Other Agency

В игре с Бельгией Никола зацепил на поле 29 минут. Символично, что звезда ЦСКА вышел на замену одновременно с Крамаричем, от которого зависел в предыдущем матче. Теперь Андрей отыгрывал классического форварда, а Влашич занял роль восьмерки.

Позиция Влашича в товарищеском матче против Бельгии. В рамках эпизода Никола получил мяч недалеко от чужой штрафной, а затем пробил по воротам. Фото: Other Agency

В обоих играх Далич предложил Николе более лаконичную роль, чем тот играет в ЦСКА. Если Олич лепит из Влашича нового Эдена Азара, который способен потянуть атаку почти без поддержки партнеров, то коуч сборной придал полузащитнику строгое амплуа: в рамках рывков в финальную треть и точечных касаний перед ней с мячом особо не повозишься.

Влашич готов подстраиваться. «Мое любимое амплуа – десятка. Но могу сыграть и восьмерку, и одного из двух нападающих», – уверял Никола перед товарищескими матчами хорватов. Раскроется ли он в усеченной роли? Гарантий нет, хотя идея с рывками и ложной девяткой может принести пользу в матче с Англией. Если гарет Саутгейт выпустит трех центрдефов, форвард хорватов будет вытягивать одного из них и создавать пространство в финальной трети.

В составе англичан есть футболист, чья роль тоже менялась под Евро. Речь о Харри Кейне. В 2016-м Рой Ходжсон неожиданно доверил форварду угловые. В итоге девятка сборной разыгрывал корнеры чаще (7), чем бил в створ (4).

Можно притянуть, что тот опыт помог Кейну стать разыгрывающим форвардом уже при Жозе Моуринью, но на Евро-2016 свежая роль Харри не принесла англичанам никаких бонусов. Если Влашич повторит путь нападающего, нас ждет новый раунд разговоров о его статусе в РПЛ. Если раскроется, трансферные запросы ЦСКА покажутся более оправданными, и удержать Николу станет гораздо сложнее.

Чемпионат России «Спартак» вынес ЦСКА. Дело не только в красной 25/04/2021 В 16:43