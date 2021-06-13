Опубликовано 13/06/2021 в 05:42 GMT

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды от Бельгии в первом матче группового этапа Евро-2020. Россия пропустила три безответных мяча.

«Говорить по результату нечего, все на табло. Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный мяч из ничего повлиял на ход игры, на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать. Во втором тайме сделали замены, стали играть компактно. Другой момент, что не создали достаточного количества шансов, были стандарты. Бельгийцы перекрыли зоны», – цитирует Черчесова «Чемпионат»

Авторами забитых мячей стали Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Менье.

Второй матч в группе завершился победой Финляндии над Данией (1:0).

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