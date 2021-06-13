Последний профайл в цикле от Eurosport посвящен сборной Украины, которая стартует на турнире 13 июня. Команда Андрея Шевченко показывает гибкий футбол и уже обыгрывала чемпионов Европы. Она точно удивит не только скандальной формой.

Путь на Евро

Товарищеские матчи «Поздравляю с победой в ЛЧ». Жесткий пранк над Зинченко в Украине 06/06/2021 В 09:26

Знаете, что объединяет сборные Италии, Испании, Бельгии, Дании и Украины? Они не уступили ни в одной отборочной игре к Евро-2020. Но если партнеры по рекорду играли с Грузией и Мальтой, то команда Андрея Шевченко сошлась с действующим чемпионом Европы, Португалией.

Победа над сборной с Пиренейского полуострова стала главным хайлайтом отборов для желто-синих. Пенальти Криштиану Роналду украинцы встретили голами Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. После игры пресса насладилась эмоциональной речью Шевченко: «Сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее».

Всего в рамках квалификации сборная Украины выбила шесть побед и две ничьи. Сильнее всех от нее пострадала Сербия, когда проиграла 0:5 в июне 2019-го.

Оптимальный состав

Как играют

Главное достоинство сборной Украины – тактическая универсальность. Squawka рапортует : за время работы с командой Шевченко задействовал 60 разных футболистов и шесть схем. Основной осталась 4-3-3, выстроенная вокруг Руслана Малиновского и Александра Зинченко.

Глобально Шевченко-тренер мечтает о контроле и уверенной игре на мяче. Андрей почти не отходит от принципов: после товарищеского матча с Северной Ирландией тренер соперников отмечал, что это сделало сборную Украины слишком предсказуемой. Легенда «Милана» проблему в этом не увидел : «Последние пять лет мы выстраиваем определенные стиль и структуру. Впечатлен, что нас уже выделяет четкая модель игры».

При этом Шевченко рассказал, что за неделю до запуска Евро тренировки сборной Украины были направлены на физику и игру в защите. Видимо, коуч трактует контроль в духе раннего Жозе Моуринью, с которым работал в «Челси»: владеть мячом приятно, но влиять на игру можно и другими методами. Желто-синие будут стремиться к лидерству в каждом матче, вопрос лишь в деталях.

Кто не приехал

Сборная Украины набрала самую толстую расширенную заявку: в нее вошло 40 футболистов. В итоге перед Евро Шевченко отсек двух игроков киевского «Динамо», Богдана Леднева и Александра Сироту, а еще под ножницы регламента попали легионеры: Богдан Михайличенко из «Андерлехта» и вратарь самого «Реала» Андрей Лунин. Если голкипер в последний раз играл за сборную в ноябре 2020-го, то почему выпал Михайличенко, непонятно. Еще турнир пропустит Евгений Коноплянка. Он травмирован.

Главная звезда

Александр Зинченко, 24 года («Манчестер Сити»)

Александр Зинченко, сборная Украины Фото: Getty Images

Если верить The Guardian , одна из главных кричалок фанатов сборной Украины – «Зина и Малина», посвященная двум лидерам команды. Выбрать главную звезду в таком двоевластии трудно, но если Малиновский только запустил успешный цикл в «Аталанте», то Зинченко уже выходит в старте на финал Лиги чемпионов.

«Алекс бился за место в «Манчестер Сити». У него было трансферное предложение, но он решил остаться. Для меня это многое значит. Зинченко играет на чужой позиции и не жалуется. Когда даю установку, он сразу ее понимает», – восхищался Пеп Гвардиола в июне.

Главный янгстер

Илья Забарный, 18 лет («Динамо Киев»)

Илья Забарный Фото: Getty Images

В заявке сборной Украины нашлось сразу семь мест для игроков U-23. Один из молодежных слотов ушел защитнику «Динамо Киев» Илье Забарному. Sports Illustrated пишет : 18-летний центрдеф стал одной из главных звезд чемпионов Украины. Причина – уверенная игра как в защите, так и на мяче. Например, в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» Забарный выиграл все верховые единоборства, а еще раскидал 40 точных передач (из 48 попыток) и шесть точных забросов.

Теперь СМИ разгоняют историю об интересе к Илье со стороны «Челси». То ли Шевченко все еще дружит с Романом Абрамовичем, то ли защитник действительно станет топом – в любом случае, лондонский клуб готов перевести в Киев 12 млн евро.

Что за тренер

Андрей Шевченко, 44 года

Андрей Шевченко, сборная Украины Фото: Getty Images

В 2012-м году сборная Украины открыла полудомашний Евро победой над Швецией (2:1). Шевченко вонзил оба гола и подкинул Сергею Игнашевичу идею о том, как красиво завершить карьеру: континентальный турнир на родной земле стал последним для бомбардира. После Евро-2012 Андрей погрузился в политику, а к 2015-му получил тренерскую лицензию.

Сборной Украины Шевченко руководит с июля 2016-го. Андрей успешно пролезает в касту молодых тренеров с концептуальным взглядом на игру. «Я убил в себе игрока и чувствую себя совершенно спокойно. Если нужно, я показываю нюансы игры форварда, но это не желание вернуть прошлое, а работа», – утверждает легенда постсоветского футбола.

Заявка на турнир

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – «Динамо» Киев), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зубков («Ференцварош»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Роман Безус («Гент»), Александр Зичненко («Манчестер Сити»).

Нападающие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев), Роман Яремчук («Гент»).

Расписание

13 июня. Нидерланды – Украина (21:00, Амстердам);

17 июня. Украина – Северная Македония (15:00, Бухарест);

21 июня. Украина – Австрия (18:00, Бухарест).

Прогноз

Если верить букмекерам, сборная Украины имеет больше шансов победить на Евро, чем Польша с Робертом Левандовским и Россия с Артемом Дзюбой. Еще команда Шевченко обгоняет шведов, турков и ряд совсем скучных стран.

При этом Украине предрекают выход из группы и поражение в 1/8 финала. Чуть менее вероятным, но тоже осязаемым кажется шанс отлететь в четвертьфинале.

КАК УКРАИНА ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Не выйдет из группы Оступится в 1/8 Вылетит в четвертьфинале Завершит борьбу в полуфинале Выйдет в финал и проиграет Возьмет титул

Профайлы других участников Евро-2020 на Eurosport.ru:

Группа A: Уэльс | Швейцария | Турция | Италия

Группа B:Россия | Бельгия | Дания | Финляндия

Группа D: Англия | Хорватия | Шотландия | Чехия

Группа E: Испания | Швеция | Словакия | Польша

Группа F: Германия | Франция | Португалия | Венгрия

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