Кубок европейских наций (так назывались два первых Евро) рождался в муках: в 1920-е идея о континентальном первенстве провалилась, вернулись к ней уже после учреждения УЕФА в 1954-м.

Путь к финалу

От участия на первом турнире отказался ряд сильных сборных: Англия, Италия, ФРГ и вице-чемпион мира-1958 Швеция.

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Югославия колебалась и дала согласие в последний момент. На КЕ-1960 17 сборных сразились по системе плей-офф (чтобы получилось 16 участников, Чехословакия и Ирландия сразились в предварительном раунде). «Синим» в 1/8 досталась серенькая Болгария, которую дебютант Милан Галич вскрыл уже на 27-й секунде (национальный рекорд) домашнего матча. С трудом соперник избежал разгрома – 2:0. Ответка в Софии запомнилась взаимной грубостью, двумя удалениями и быстрым обменом голами во втором тайме – 1:1. В четвертьфинале против Португалии еще без Эйсебио «плави» снова считались фаворитами, но на лиссабонском «Насьонале» неожиданно победили хозяева – всего лишь 2:1 благодаря блестящей игре молодого Милутина Шошкича. Югославы вывод сделали и спустя две недели распотрошили «селесау» – 5:1.

Решающие матчи в формате «Финала четырех» прошли во Франции, Югославии выпал полуфинал с хозяевами в Париже. Соперник котировался выше, однако «трехцветные» потеряли нескольких звезд из-за травм (Раймона Копу и Жюста Фонтена), а у югов вышла свежая команда: матч получился под стать ее задору и молодости. Галич открыл счет на 11-й минуте, французы отыгрались мгновенно, а потом всадили гол в раздевалку. К середине второго тайма они вели уже 4:2, причем четвертый мяч вышел скандальным. Лайнсмен зафиксировал офсайд, чем дезориентировал югославов, но главный арбитр не свистнул, а Франсуа Этт наказал выключившихся оппонентов. Оторвавшись в два мяча, Франция сыграла на удержание, но опозорилась. Гол Томислава Кнеза на 75-й, дубль Дражана Ерковича на 78-й и 79-й отправили «плави» в первый финал КЕН – 5:4.

Главная звезда перед Евро

Югославы прикатили в Париж самым молодым ростером, призванным снять со сборной ярмо, которым в наши дни может похвастаться Англия: всегда топ-состав, всегда в фаворитах, всегда что-то идет кувырком. В 1940-50-е югославы слили три финала ОИ, в четвертьфинале ЧМ-1954 доминировали над будущим чемпионом ФРГ, а забили только в свои ворота.

Любой молодежи нужен мудрый ментор в раздевалке. Таким в сборной Югославии-1960 выступал полузащитник Бранко Зебец с 60 матчами в синей футболке, двумя чемпионатами мира и Олимпиадой-1952 (где он стал лучшим бомбардиром). В молодости Зебец обладал космической скоростью: 100-метровку он пробегал за 11 секунд – на уровне лучших спринтеров страны тех лет. Еще у Бранко был убийственный по силе удар. Со временем Математик (получил прозвище за математическое образование) раскрылся и как отличный разрушитель.

На полуфинал с Францией он вывел «плави» с капитанской повязкой, но спустя четыре дня тренеры внезапно перетасовали состав, и Зебец пропустил самый важный матч в карьере.

Кто тренировал

Послевоенная сборная Югославии олицетворяла дух коллективизма, поскольку роль главного тренера почти всегда делили два-три коуча – тренерская комиссия. На первый Евро «плави» повезли Александар Тирнанич, Любомир Ловрич и Драган Николич.

Тирнанич руководил в триумвирате на правах самого опытного и прославленного. Еще футболистом в 1930-м он забил первый мяч Югославии на чемпионатах мира. С 1946-го Александар тренировал «плави» в тандемах с другими специалистами, а в 1955-58 гг ему даже доверили солировать. Не помогло: на Играх-1956 очередное серебро (проиграли СССР), на ЧМ-1950 снова 1/4 финала (опять споткнулись об немцев). Для конца 1950-х Тирнанич выглядел уже тренером-динозавром. Не любил тактических установок, превращающих спорт в науку, в футболистах он развивал любовь к игре, свободу мышления, желание творить. Быть может, романтичный подход Тирнанича и стоил югославскому футболу парочки побед, но игроки обожали Александара, в его командах всегда была дружная атмосфера.

Как прошел финал

Первый Кубок Европы был разыгран 10 июня 1960-го на парижском «Парк де Пренс», югославам противостоял СССР. Для обеих сборных матч был суперпринципиален и в спортивном плане, и в политическом: из-за охлаждения отношений между двумя социалистическими странами после Войны. Вопреки высокому статусу игры на трибунах хватало пустых мест – французская публика разочаровалась провалом своих, а в день финала в Париже лил дождь.

В первом тайме Югославия доминировала безраздельно, и если бы не праймовый Лев Яшин в советских воротах, то вторые 45 минут можно было и не проводить. Лишь на 41-й минуте Черный паук не спас после удара Галича. У СССР атаки толком не клеились, к тому же полузащитник «плави» Йован Миладинович персонально охотился за Виктором Понедельником – 14 нарушений в стартовые полчаса.

После перерыва соперники поменялись ролями: теперь уже советы штурмовали ворота, в которых место неуверенно отстоявшего полуфинал Шошкича занял Благоя Видинич. На 49-й минуте он справился с дальним ударом Валентина Бубукина, но не зафиксировал мокрый мяч, к которому тут же подоспел Слава Метревели – 1:1. СССР уже не отдавал игрового преимущества, хотя Яшин еще несколько раз спас после острейших контратак.

Благоя Видинич спасает ворота в финале Евро-1960 (тогда – Кубок европейских наций) СССР – Югославия Фото: Getty Images

Финал перетек в дополнительное время, в самом начале которого Галич не попал по мячу перед пустыми воротами. Югославы сникли окончательно, а спустя 20 минут Понедельник передал привет Миладиновичу и уставшим защитникам, которые даже не попытались помешать его высокому прыжку в штрафной – 2:1. Югославия проиграла четвертый большой финал за 12 лет.

Кто стал звездой

Турнир стал трамплином в иностранные клубы для… ветеранов. Дело в том, что в те годы Футбольный союз Югославии отпускал за границу только игроков старше 27. Тот же Зебец год спустя перешел в немецкую «Алеманнию», где и завершил карьеру. В Германии он прославился как тренер-создатель «Баварии»: под его руководством скромный мюнхенский клуб впервые выиграл Бундеслигу (1968/69).

Десяти футболистам Югославии-1960 не исполнилось и 24. Спустя 3 месяца после парижского финала «плави» завоевали-таки олимпийское золото, а лучшим бомбардиром Игр стал капитан чемпионов Милан Галич (7 мячей). Всего он настрелял за за страну 37 мячей – не хватило одного гола до национального рекорда. Болельщики обожали Милана за роскошную технику, широкий арсенал финтов и агрессивный, напористый стиль. На ЧМ-1962 Галич истерзал Уругвай и настолько впечатлил руководителей «Пеньярола», что они свозили его в Монтевидео и всеми силами соблазняли на переход – не сработало. За границей Милан все же поиграл: после легендарного для югославского футбола сезона-1965/66 («Партизан» вышел в финал Кубка европейских чемпионов, где уступил «Реалу») Галич сначала вернул «Стандарду» корону Бельгии, а три последних года карьеры (1970-73) отдал «Реймсу».

Еще ярче прославился Милутин Шошкич. Он сверкнул еще тинейджером в 1956 году. В четвертьфинале первого КЕЧ «Реал» разорвал «Партизан» на «Бернабеу» 4:0 и приехал в Белград в полном умиротворении. Напрасно: вставший в ворота Шошкич потащил вообще все, а черно-белым чуть-чуть не хватило до камбэка – 3:0. 1960-й сложился для него не лучшим образом. После скомканного Евро он отлично отстоял два стартовых матча ОИ-1960, но из-за плохого самочувствия завалил игру с болгарами (3:3) и дальнейший поход за золотом наблюдал со стороны. Неудачи Шошкича не сломили. В 1960-е он считался вратарем Европы №2. Именно югослав сменил Яшина во втором тайме легендарного матча Англия – Остальной мир в октябре 1963 года. После финала КЕЧ-1965/66 повзрослевший Шошкич отправился в Германию, где и завершил карьеру в воротах «Кёльна».

Милутин Шошкич, 1967 год Фото: Imago

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