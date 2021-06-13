Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал проигрыш сборной России в матче с Бельгией в первом туре Евро-2020.
«Мы настолько бедны, что до сих пор насилуем Жиркова на фланге защиты. Человеку 37 лет. Я прошу прощения, но Черчесов сам вратарь. Какой, ##### [блин] Шунин? Это жуткий позор. Когда Шунина хоть кто-то считал классным вратарем? Гильерме провел чемпионат на высшем уровне, он лучший вратарь РПЛ – на жопе не валяется, на выходах играет хорошо. Это полный цирк. Мы любим сборную России, но я имел в рот такую любовь. Что это за любовь такая, односторонняя», – приводит комментарий Кавазашвили Sport24.
- В стартовом для себя матче на Евро-2020 Россия крупно проиграла Бельгии – 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол на счету Тома Мёнье.
- 16 июня сборная России сыграет против Финляндии, а 21 июня проведет заключительный матч группового этапа против сборной Дании.
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