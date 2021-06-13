Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов извинился за поражение от сборной Бельгии в матче первого тура Евро-2020.
«Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился. Опять польется грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это только делает сильнее. Можно ли сказать, что мы целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, подсели ли сегодня. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо», – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
- В стартовом для себя матче на Евро-2020 Россия крупно проиграла Бельгии – 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол на счету Тома Мёнье.
- 16 июня сборная России сыграет против Финляндии, а 21 июня проведет заключительный матч группового этапа против сборной Дании.
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