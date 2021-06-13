Сборная России проиграла Бельгии в стартовом для себя матче на Евро-2020 – 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один гол на счету Тома Мёнье.

Крупное поражение национальной команды обернулось не только потерей очков, но и неприятным антирекордом чемпионатов Европы: ни разу в истории турнира страна-хозяйка Евро не проигрывала с разницей в 3 мяча или более.

Во втором туре Евро-2020 сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало – в 16:00 (мск).

21 июня в Копенгагене команда Станислава Черчесова закроет групповой этап встречей со сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

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