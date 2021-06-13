Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал о спасении Кристиана Эриксена, который потерял сознание в матче с Финляндией.
«Начнем с того, что я не общался ни с Кристианом, ни с его семьей. Так что просто хочу рассказать о том, что видели все. Когда Кристиан упал, нас тут же вызвали на поле. Когда мы подбежали к нему, он лежал на боку и мог дышать, его сердце билось. Однако картина резко изменилась, и тогда мы сделали ему спасительный массаж сердца. Мы получили оперативную помощь врачей стадиона и это помогло вернуть Кристиана к жизни. Кристиан поговорил со мной перед тем, как его отвезли в больницу на обследование», – приводит слова Бесена Berlingske.
- Эриксен упал без чувств на 42-й минуте матча Дания – Финляндия, его приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.
- Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.
- После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.
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