В соцсетях появилось видео, на котором украинские болельщики отмечают поражение сборной России от Бельгии на групповом этапе Евро-2020.

Действие происходит в фан-зоне во Львове – той самой, где фанатам пообещали бесплатный алкоголь после голов сборной Бельгии. Украинцы радовались поражению России и скандировали, подпрыгивая: «Хто не скаче, той москаль» («Кто не скачет, тот москаль»).

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Россия проиграла Бельгии со счетом 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье.

Украина стартует на Евро 13 июня матчем против Нидерландов.

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