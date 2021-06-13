Главные футбольные турниры редко проходят без сенсаций, и Евро-2020 не исключение: например, во второй же день дебютант Финляндия обыграла Данию. Редакторы и авторы Eurosport.ru пытаются ответить на вопрос, какая же сборная выстрелит на европейских полях в 2021-м.

Михаил Бирюков

Шеф-редактор

Евро-2020 «Кто не скачет, тот москаль». Украина порадовалась поражению России ЧАС НАЗАД

Из-за драматичного и эмоционального матча с Финляндией текст пришлось переписать, но останусь при своем мнении – Дания зайдет далеко. Сейчас это одна из сильнейших команд Европы, за которой массовый зритель вряд ли следил.

До драмы с Эриксеном за последние 4,5 года Дания в профессиональном составе проиграла только два матча: оба – тогда еще сильной Бельгии в Лиге наций. На ЧМ-2018 датчане были единственными, кто не проиграл французам, они же сыграли вничью и с другими финалистами, хорватами (просто не повезло в серии пенальти). Результаты внушают доверие. Главное – преодолеть эмоциональный шторм, который уже знатно потрепал.

Кристиан Эриксен, Мартин Брэйтуэйт, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Томас Дилейни, Дания – Финляндия, Евро-2020 Фото: Getty Images

Дальше смотрим на состав: в основе Дании все футболисты выступают в чемпионатах топ-4 (кроме молодого центрфорварда Винда, но у него все впереди), причем все представляют сильнейшие клубы лиг или выигрывают титулы. У Шмейхеля – Кубок Англии, у Эриксена – Серия А, у Кристенсена – Лига чемпионов, нацкубки также выиграли Брэйтуэйт с Дилейни. Но да, сейчас Эриксена не будет, и это крупная потеря: в последних играх он не влиял на результат напрямую, но выполнял огромный объем задач в центре поля.

Еще Дания – это команда харизматичных капитанов с сыгранным составом, который практически не меняется уже год. Реально сильный подбор и с точки зрения класса, и с точки зрения менталитета, да еще и с тренером-гиком, которого сравнивают с Тухелем и когда-то брали ему на замену в «Майнц».

Руслан Хрипун

Старший редактор

Александр Зинченко Фото: Getty Images

Такой здоровой и окрыляющей на большие достижения атмосферы в сборной Украины не было с ЧМ-2006, когда парни Олега Блохина ворвались в 1/8 финала. Андрей Шевченко рулит командой последние пять лет и за это время не только вырос сам как специалист, но и создал дерзкую футбольную ОПГ. Эта команда не признает авторитетов, ориентирована на динамичную и тактически разнообразную игру с потрясающим умением перестраиваться по ходу матчей.

Самый молодой тренер Евро-2020 зарядил своих парней уверенностью, которую укрепили играющие ведущие роли в Европе и стремительно прогрессирующие Зинченко и Малиновский. Натурализованные бразильцы Мораес и Марлос придали команде лоска, а молодые таланты Миколенко и Забарный – здоровой дерзости. Исполнить паненку в серии пенальти, как Милевский в 2006-м? Запросто! 44-летнему Шевченко, который до сих пор гоняет квадраты с командой, одно удовольствие управлять такой гремучей сборной. По уровню таланта и игре украинцы вполне могут как минимум повторить достижение 15-летней давности.

Данил Тармасинов

Автор

Роберт Левандовский, сборная Польши Фото: Getty Images

Странно не учитывать команду, в которой играет лучший нападающий мира двух последних сезонов. Польше повезло с календарем – сначала вкат со слабой Словакией, затем проверка с Испанией и на финише разборка со Швецией за прямой выход из группы, плюс кто-то типа Хорватии или Чехии в 1/8. У поляков есть крепкий тренер Паулу Соуза, перестраивающий сборную от контратак к владению, сияние Роберта Левандовского, крепкие пацаны в обороне и в воротах и магические передачи Петра Зелиньского – все, что нужно для второго раунда плей-офф.

Чего не будет – это мощного напарника у Леви, ведь Милик с Пёнтеком травмированы. Но вместо второго столба в пару к Роберту наигрывают шустрого дриблера Камиля Юзвяка из «Дерби», так что Польша в 2021-м будет еще и непредсказуемой для соперников.

Евгений Нарижный

Редактор новостной ленты

Горан Пандев, сборная Македонии Фото: Getty Images

Нет большего аутсайдера на Евро, чем Северная Македония, и это справедливо. Команда Игора Ангеловски – один из двух дебютантов турнира, но их состав внушительнее, чем у Финляндии, которой нечего предложить соперникам, кроме выстрелов Теему Пукки и сэйвов Лукаса Градецки. Македония богата на индивидуальных исполнителей, начиная от крепкого вратаря из Сегунды Столе Димитриевски (0,9 пропущенных за матч) и заканчивая легендой Гораном Пандевым.

Блестящий левый защитник «Лидса» Эзгьян Алиоски наклепал 12 ассистов в сборной, 7 из них – за последние пару лет. В центре поля рвет жилы Ариян Адеми – этой весной полузащитник здорово пошумел в Лиге Европы с загребским «Динамо». Рядом с Адеми – Энис Барди из «Леванте». В Валенсии он зарекомендовал себя Смоловым на максималках: дубль «Барсе», гол «Атлетико» и ассист в игре с «Реалом» – в каждом матче действия Барди помогали «Леванте» набирать очки. А 21-летний атакующий полузащитник «Наполи» Элиф Элмас и вовсе главная надежда македонцев на Евро.

В конце марта эта компашка взяла и вынесла сборную Германии. Нет ни одной причины исключать, что у новичка Евро не получится повторить что-то похожее с ровной группой, где нет явного фаворита. У Голландии откровенно слабый тренер, а Австрия и Украина стабильно плохо играют на крупных турнирах.

Сергей Кулагин

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Дженгиз Ундер, сборная Турции Фото: Getty Images

Даже несмотря на 0:3 от Италии, верю, что сборная Турции еще выстрелит. Они провели великолепный отборочный турнир, а уж в финальных стадиях турки играть умеют – вспомним ЧМ-2002 и Евро-2008. Кстати, тренирует команду тот самый Шенол Гюнеш, с которым Турция выиграла бронзу в Японии и Корее.

Сейчас у них есть все, чтобы приблизиться к тем успехам. Бурак Йылмаз, Юсуф Язиджи и Зеки Челик привели «Лилль» к чемпионству во Франции, а Хакан Чалханоглу помог «Милану» выйти в ЛЧ впервые с 2013-го. Причем за последний сезон хавбек «россонери» мощно прибавил: теперь стандарты – далеко не единственная его сильная сторона.

А еще сборная Турции – самая молодая команда Евро. Эти парни могут пойти далеко, недавняя уверенная победа над возрожденными Нидерландами это показала. А опытные Йылмаз и Ундер помогут им не задрожать в матчах с Уэльсом и Швейцарией.

Артем Кутейников

Автор

Мемфис Депай Фото: Getty Images

Нидерланды провалили отбор на два последних мэйджора, но на Евро-2020 приехали свежей бандой. В ростере всего одна потеря – Вирджил ван Дейк. Не критично, ведь звезды Серии А Маттейс де Лигт и Стефан де Врей заменят его. В полузащите и нападении тоже сверкают топовые игроки. А мощные янгстеры Райан Гравенберх и Доньелл Мален уже готовы рвать за сборную.

Плюс «оранье» повезло с жеребьевкой. Группа с Украиной, Австрией и Северной Македонией заманивает выходом с первого места и получением хилого соперника в плей-офф. Если повезет и дальше, Нидерланды зайдут максимально далеко. К тому же, они умеют истреблять и топовых соперников – казнили Германию в отборе (4:2) и Испанию в Лиге наций (3:1). Голландии самое время взбодриться.

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