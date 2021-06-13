Каждого, кто хотел попасть на матчи России на чемпионате Европы, ждал мощный квест. Билеты на игры в Санкт-Петербурге разлетались мгновенно, и требовалась удача, чтобы обогнать конкурентов. Затем пришел коронавирус, и посещаемость арены сократили до 50% – право прийти на стадион разыгрывалось в лотерею между обладателями тикетов. В случае выигрыша требовалось получить или обновить Fan ID – обязательный паспорт болельщика для посещения матчей Евро-2020. А за несколько дней до старта ЧЕ – лично появиться в пунктах выдачи Fan ID в Москве или Питере и забрать проходку.

Врач-анестезиолог Павел из Краснодара прошел весь путь, чтобы поддержать любимую сборную и провести отпуск с семьей. «Я собирался в Питер из Краснодара с женой и дочкой, чтобы показать белые ночи и праздник футбола. Билеты на матч, перелет, проживание, оплаченная культурная программа – все обошлось более чем в 100 тысяч [рублей]. Конечно, это немалые деньги для меня», – рассказал Павел в интервью Sport24

46-летний врач регулярно ходит на футбол с 1978 года, бывал на сотнях выездов и называет себя кузьмичом: он не фанат, а просто зритель. По словам Павла, он никогда не пробовал алкоголь, не курит, не употребляет наркотики, ни разу не дрался, не был в полиции и даже не грыз семечки на трибунах. Для посещения Евро ему оставалось лишь забрать Fan ID из пункта выдачи.

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«Тут началось самое любопытное. Мне, добропорядочному гражданину РФ, врачу высшей категории без приводов в полицию и стояний на учетах, не имеющему видимых разногласий с государством, было внезапно отказано в проходе на стадион. Ответ бездушной системы на мою сотню жалоб один: «Согласно правилам, органы безопасности в праве отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин». Меня не пускают на футбол в моей же стране мое же государство», – написал Павел в инстаграме.

Врач из Краснодара – не первый законопослушный зритель, которого не пустили на матчи Евро в последний момент без объяснения причин. Тот же путь прошел болельщик «Спартака» Константин Сдобнов: приобрел билеты на матч Россия – Бельгия для себя и девушки, обновил осенью 2020-го Fan ID, который без проблем получал для ЧМ-2018. А за две недели до встречи, 28 мая 2021-го, получил СМС, что заявку на Fan ID аннулировали. При этом паспорт болельщика для подруги Константина остался в силе.

Попытки выяснять причины провалились – в сервисе выдачи Fan ID перекладывают ответственность на Минцифры России и ссылаются на пункт 28 статьи 2 Федерального закона № 108-ФЗ : в получении паспорта «может быть отказано, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка или если имеется информация о фактах нарушения зрителями закона на стадионах». По словам Константина в интервью Sport24 , он ходит на футбол с детства и воспитан так, что принципиально не стал бы нарушать порядок на стадионе.

Чтобы разобраться в причинах непонятных отказов, нужно вспомнить, что вообще такое Fan ID.

Паспорт болельщика – ноу-хау российских властей, которое придумали перед Олимпиадой в Сочи. Жак Рогге, который возглавлял МОК в то время, требовал от России обеспечить максимальную безопасность на Играх, и хозяйка ОИ предложила введение пропусков. Через несколько лет российские власти решили усовершенствовать и внедрить систему на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В ФИФА посчитали, что это слишком сложно и нереализуемо. Но Россия заверила организацию, что система хорошо работает и нравится болельщикам. ФИФА согласилась с условием, что Fan ID заменит визы для иностранных фанатов и даст право бесплатного проезда в общественном транспорте.

Чтобы получить паспорт болельщика, требовалось предоставить персональные данные для обработки: гражданство, ФИО, дату рождения, пол, серию и номер паспорта и кем он выдан, приложить фотографию, e-mail и даже почтовый адрес, а еще добавить номера брони билетов на матчи ЧМ. Данные проверяли аж четыре министерства: минцифры, министерства спорта и транспорта, а также МВД.

Fan ID Фото: Getty Images

Под анкетой сообщалось, что персональные данные передаются для проверки федеральным органам исполнительной власти в области обеспечения безопасности – ФСБ. А на сайте Fan ID указывалось , что если болельщик получит отказ в получении паспорта, то это результат проверки ФСБ, и даже организаторы не знают, какую причину обнаружили силовики.

Проблемы Константина Сдобнова и врача Павла из Краснодара идеально подходят под это описание. Они не одни, кто столкнулся с этой проблемой: УЕФА отказал в аккредитации журналисту «Чемпионата» Максиму Пахомову, потому что полиция в России рекомендовала этого не делать из-за проблем с законом в прошлом.

«Я стал искать штрафы, какие-то задолженности по налогам, вспоминать грехи на Кубке Конфедераций в 2017-м. Ничего. Посоветовали спросить у знакомых неофициально, дескать, вдруг что-то висит на тебе случайно. И да: намекнули, что зря я четыре года назад попался полиции на митинге (тот самый после фильма «Он вам не Димон»). Да и вообще не надо было туда ходить. Штраф за тот митинг давно заплачен, никаких проблем с другими аккредитациями (в том же 2017-м) у меня не было, да и никаких пересечений с полицией за все это время тоже. Но сейчас, видимо, вспомнили те грехи», – написал Пахомов в инстаграме. По словам журналиста, с 2017-го он не был ни на одном митинге и лишь помогал донатами оппозиционным изданиям «Медиазона» и «ОВД-инфо».

Похожая ситуация сложилась и у Константина Сдобнова – мужчина работает в политическом PR, посещал политические акции и выкладывал фото с них в инстаграме, а теперь не может пойти с девушкой на матч сборной России.

«Мои социальные сети – единственное, к чему могли бы придраться органы. Моя работа долгое время была связана с политическим PR, а сейчас связана с взаимодействием с госорганами. В соцсетях я допускаю некоторую критику тех или иных действий органов власти. Но, во-первых, эта критика всегда максимально конструктивна и сдержанна, я не участвую и не призываю никого к участию в уличных акциях протеста или другим незаконным действиям, не критикую все подряд без разбора. А во-вторых, с каких пор законное выражение собственного мнения в социальных сетях, в том числе и на политические темы, стало поводом для запрета к участию в культурно-спортивных мероприятиях в качестве зрителя?» – рассказал Константин в интервью Sport24

Единственный способ противостоять системе – взаимовыручка. Врач-анестезиолог Павел из Краснодара, которого не пустили на Евро без объяснения причин, возмутился несправедливости и написал о своей ситуации в инстаграме, хотя обычно пишет посты о праздниках. На Павла подписаны более 40 тысяч человек, и многих зацепила эта история. Телеграм-канал «OFNEWS/Новости Околофутбола» выяснил, что у Fan ID есть официальный инстаграм, и предложил подписчикам флэшмоб: спрашивать в комментариях к постам Fan ID, почему Павел не получил аккредитацию. Спустя пять минут аккаунт закрыл комментарии, а на следующий день вообще удалил страницу.

Как ни странно, публичная огласка сработала. Утром 12 июня Павел сообщил в инстаграме, что его заявку на Fan ID одобрили: «В общем, тут такое дело... Любовь, конечно, не всегда бывает взаимной. И порой кажется, что и она тебя не понимает, и ты ее не понимаешь, возмущаешься, злишься, а порой даже и ненавидишь... Но! Все равно любишь! Короче, не могу молчать. Пока вы спали, после некоторых сомнений она все-таки сказала...«Да!!!»

Тем временем российские власти решают вопрос с введением паспорта болельщика в чемпионате России, и болельщики воспринимают идею очень плохо. На матчах «Спартака» висели баннеры с надписью: «На футбол просто так не прийти?» В 2019-м фанаты ЦСКА откуда-то взяли цифру в 6 миллиардов рублей, которые якобы потратят на внедрение, и вывесили баннер против этого – в результате клуб получил штраф в 50 тысяч рублей, а авторов постера полиция объявила в розыск, будто они преступники.

В конце 2020 года правительство России запланировало бюджет в 773,5 миллионов рублей на внедрение Fan ID в России. В то же время только на работу системы на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге власти выделили 132 млн рублей

Неизвестно, по каким критериям организаторы и спецслужбы отказывают болельщикам в проходе на стадион – система Fan ID непрозрачна и не подлежит общественному контролю. В случае с Павлом это могла быть просто ошибка системы, но все закончилось хорошо благодаря огласке. Чего нельзя сказать о Константине Сдобнове и Максиме Пахомове – их могли не пустить на стадион из-за политики. Когда власти введут паспорта болельщиков в чемпионате России, на их месте может оказаться любой – будь то реальный нарушитель, автор критического поста в соцсети или случайный прохожий, который попал под дубинку.

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