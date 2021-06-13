Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о том, что на случившиеся с Кристианом Эриксеном мог повлиять коронавирус. Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии в Копенгагене.

«Он не болел ковидом и не был вакцинирован. В настоящий момент Эриксен находится под присмотром медицинского персонала сборной Дании, и я считаю правильным, что они публикуют всю официальную информацию о его здоровье. Я лишь могу сказать, что медицинский персонал «Интера» находился на связи с ними с самого начала» – цитурует Маротту Football Italia со ссылкой на радио Rai Sport.

Эриксен упал без чувств на 42-й минуте матча Дания – Финляндия, его приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.

После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.

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