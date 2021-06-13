Серия классных тестов от Eurosport.ru про чемпионаты Европы продолжается. Следующий квиз посвящен лучшим бомбардирам Евро.
Задача как всегда ясная, но сложная. Нужно вспомнить 17 футболистов, которые забивали на чемпионатах Европы пять и больше мячей. Подсказки – национальность героев и даты турниров, на которых они били точно в сетку.
Евро-2020
Ковид и вакцинацию исключили из причин инцидента с Эриксеном
- Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
- Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».
Другие тесты к Евро-2020:
Евро-2020
Депутат: «Сборную перед матчем могли чем-то напоить, облучить»
Евро-2020
Россия не пускает своих фанатов на Евро. Обвиняют политику и ФСБ