Серия классных тестов от Eurosport.ru про чемпионаты Европы продолжается. Следующий квиз посвящен лучшим бомбардирам Евро.

Задача как всегда ясная, но сложная. Нужно вспомнить 17 футболистов, которые забивали на чемпионатах Европы пять и больше мячей. Подсказки – национальность героев и даты турниров, на которых они били точно в сетку.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».

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