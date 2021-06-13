Сборная России начала подготовку к матчу второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

На тренировку после игры с Бельгией не вышли латераль Юрий Жирков, полузащитник Далер Кузяев и центрбек Игорь Дивеев. Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков сообщил , что все футболисты остались в отеле и работают по индивидуальной программе.

Но в общую группу вернулся защитник Федор Кудряшов. Он не попал в заявку стартовой встречи Евро-2020 из-за надрыва икроножной мышцы перед контрольным матчем с Болгарией. Жена Кудряшова перед турниром говорила, что Федор точно пропустит игры с Бельгией и Финляндией, но теперь, видимо, защитник восстановился быстрее ожидаемых сроков.

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Далер Кузяев и Юрий Жирков покинули поле еще в первом тайме матча с бельгийцами. Кузяев уступил место Денису Черышеву на 29-й минуте, вместо Жиркова на 43-й вышел Вячеслав Караваев. Дивеев вышел на газон в перерыве и провел в игре всю вторую половину. О состоянии здоровья обоих футболистов пока не было официальных комментариев от медицинского штаба сборной.

Россия сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

Русские футболисты уступили Бельгии в первом туре со счетом 0:3, финны переиграли Данию в Копенгагене со счетом 1:0.

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