Опубликовано 13/06/2021 в 14:51 GMT | Обновлено 13/06/2021 в 14:51 GMT

Сборная Англии обыграла сборную Хорватии в первом матче на Евро-2020 со счетом 1:0. Единственный мяч забил вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с передачи полузащитника «Лидса» Келвина Филлипса.

В последних 17 матчах за сборную Стерлинг забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. В 10 предыдущих матчах, где Рахим отмечался голом, Англия одерживала победу.

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на поле на 70-й минуте. Он заменил футболиста «Интера» Марсело Брозовича. Отличиться результативными действиями Влашичу не удалось.

В конце матча на поле вышел Джуд Беллингем, которому в этот вечер было 17 лет 349 дней. Он стал самым молодым игроком в истории финальных стадий чемпионата Европы и самым молодым – в истории сборной Англии на любых крупных турнирах.

Следующий матч на Евро-2020 сборная Англии проведет против сборной Шотландии. Игра стартует 18 июня в 22:00.

Хорватии во втором туре предстоит сыграть с Чехией 18 июня в 19:00.

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