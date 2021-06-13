Член медицинского штаба сборной Дании Мортен Босен вспомнил об эпизоде с потерей сознания полузащитника Кристиана Эриксена во время матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии.

«Кристиан пережил сердечный приступ. Он практически умер до того, как мы начали реанимационные действия. Но мы подали один разряд дефибриллятора, и все случилось достаточно быстро», – цитирует Босена агентство Associated Press

Эриксен упал без чувств на 42-й минуте матча с Финляндией, ему оказывали медицинскую помощь прямо на поле в течение примерно 10-11 минут. Футболист пришел в сознание, после чего Кристиана экстренно доставили в ближайший госпиталь Копенгагена.

Главный арбитр Энтони Тэйлор возобновил матч спустя около 1,5 часов после эпизода с Эриксеном при счете 0:0. Дания уступила Финляндии после единственного гола Йоэля Похьянпало со счетом 0:1 и опустилась на третье место в группе B.

Сейчас состояние Кристиана Эриксена стабильное, он находится в госпитале под наблюдением врачей.

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