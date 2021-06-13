На 60-й минуте матча с Хорватией Харри Кейн организовал флэшбек к кошмару Кристиана Эриксена. Форвард сборной Англии включился на дальнюю штангу, чтобы замкнуть прострел Мэйсона Маунта, и врезался в стойку ворот. К звезде «Тоттенхэма» (пока еще) тут же подскочил Доминик Ливакович. К счастью, с лица нападающего боль сошла уже через пару минут.

Отдельный страх для сборной Англии состоял в том, что удар Кейна стал чуть ли не единственным опасным моментом в первом матче на Евро-2020. Причина – стойкая защита хорватов.

Без мяча Златко Далич выбрал схему 4-4-2. В защитной фазе Лука Модрич поднимался к Анте Ребичу и блокировал прямые передачи английских защитников в опорную зону. Футболисты «Реала» и «Милана» усложнили сопернику выход на чужую половину.

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Очертания 4-4-2 в защите Хорватии. Фото: Other Agency

Гарет Саутгейт попытался подстроиться еще до перерыва. Сборная Англии нагрузила левый фланг, откуда Киран Триппьер постоянно запускал мяч в финальную треть. Защитник «Атлетико» стал лидером среди полевых игроков своей сборной по лонгболлам (10).

Еще налево постоянно смещался Мэйсон Маунт. В этой зоне полузащитник «Челси» получил 24 из 47 касаний в матче. Иногда до этого же фланга добегал сам Кейн. Итог – по левому краю сборная Англии провела половину своих атак.

Перегруз левого фланга от Англии. В данном эпизоде зону заполнили четыре футболиста. Фото: Other Agency

Скорее всего, план Саутгейта состоял в розыгрыше через фланг Триппьера и диагоналях на фланг Фила Фодена и Кайла Уокера. Вместо этого Англия застревала на левом крае. Фоден вообще получил только 27 касаний – меньше из игроков старта нагрузили лишь Кейна (26), хотя вингер «Сити» выдал остроту первыми же касаниями, когда пробил в штангу на 6-й минуте.

Во втором тайме ситуация не изменилась: Хорватия включила привычные 4-4-2, Англия сохранила медленное владение. Единственный мяч забил Стерлинг, но главным героем в результативном эпизоде стал Кэлвин Филлипс. Полузащитник «Лидса» не просто выдал ассист: он наказал Матео Ковачича за лишнее включение в прессинг, приняв мяч в зоне, которую он бросил, стянул Дуе Чалету-Цара с Домагоем Видой и тем самым открыл карман для рывка партнера.

После приема мяча Филлипс стянул на себя защитников Хорватии и создал зону для Стерлинга. Фото: Other Agency

При этом Филлипс помог сборной Англии не только в голевом эпизоде. Кэлвин выдал многомерный матч: не отдал ни одного неточного паса в первом тайме и показал мощный объем в защите (4 попытки отбора, 1 перехват, 1 блокировка). Не зря перед игрой Жозе Моуринью заявил, что выставил бы Филлипса в основу даже вместо яркого Джуда Беллингема.

Итог – сборная Англии впервые в истории победила в стартовом матче Евро, пусть и не так уверенно, как хотелось бы. Хорватия придумала крепкую защиту: Даличу нужно лишь доработать атаку.

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