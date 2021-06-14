Чемпионат Европы по футболу только стартовал, но многие уже соревнуются в прогнозах на индивидуальные награды. Харри Кейн промолчал в игре с Хорватией, а Ромелу Лукаку уничтожил шансы Андрея Семенова на MVP турнира. Какие остались варианты?

Павел Городницкий

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Автор и царь телеграм-канала про футбол

Прогноз: Эден Азар

Эден Азар, Бельгия – Россия Фото: Getty Images

В последнее время я часто общаюсь с болельщиками «Челси», которые до сих пор злятся на Тибо Куртуа. Причина хейта довольно странная – их бесит, что вратарь слабо провел сезон-2017/18, но зажег на ЧМ в России, чтобы свалить в «Реал».

Лично я не против, если такой сценарий воспроизведется с Азаром. В Мадриде он либо лечится, либо набирает форму, либо хохочет после вылетов из ЛЧ – уже ясно, что эта инвестиция Переса вряд ли отобьется. Зато в сборной у Эдена зверская статистика (32 гола, 33 ассиста), статус иконы (особенно без КДБ) и полнейшее взаимопонимание с партнерами. Короче, за Бельгию Азар может играть так же, как в праймовые лондонские времена.

Так что пусть этот любитель бургеров станет MVP Евро-2020 : тем выше шансы, что «Реал» продаст его хоть кому-нибудь, а сам возьмет Килиана Мбаппе и снова будет претендовать на Кубок чемпионов.

Артем Буторин

Редактор футбольного раздела и автор телеграм-канала про фитнес

Прогноз: Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе, сборная Франции Фото: Getty Images

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн – главные лоты мирового футбольного рынка. Но хайп вокруг норвежца понемногу спадает: его страна не попала на Евро, Бундеслига не самый популярный турнир, а «Боруссия» уже объявила о сохранении вундеркинда еще на сезон.

На турнире, где не будет Лионеля Месси, а Криштиану Роналду мотает уже 37-й год, Мбаппе выглядит безоговорочным царем . Он зажигал еще три года назад в России, за два сезона долетал до полуфинала и финала ЛЧ, повысил стоимость до бесконечности.

Килиану абсолютно неважно, кому забивать: достается и середнякам, и топам. Скорость, бешеная реализация и поддержка шикарных партнеров. Не вижу ни одного конкурента.

Михаил Бирюков

Шеф-редактор и автор телеграм-канала про немецкий футбол

Прогноз: Томас Мюллер

Томас Мюллер, сборная Германии Фото: Getty Images

Если вы забьете в поисковики «Томас Мюллер голы на чемпионате Европы», то найдете примерно ничего. В Германии говорят про проклятье: Мюллеру совершенно не удаются Евро. Кошмар, но за 11 матчей у него из результативных действий – один несчастный ассист.

Есть хорошие шансы, что все изменится. Томасу Мюллеру важно чувствовать себя важным и нужным – именно это заводило его на ЧМ-2010 и ЧМ-2014, турнирах, где Йоахим Лёв выделял ему особые привелегии. Контекст повторяется: Мюллер – лучший немецкий футболист сезона, который вернулся в состав после незаслуженного игнора. К оптимальной форме Томаса подвел Ханси Флик (который именно по сборной прекрасно знает, что ему нужно), а мотивации у него как никогда много. К тому же, Томас будет душой раздевалки – такого человека в бундестим не хватало.

Топ-перфоманс Мюллера стал бы логичной и правильной чертой под эпохой Йоахима Лёва, все слагаемые для этого складываются удачно.

Василий Легейдо

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Прогноз: Джек Грилиш

Джек Грилиш, сборная Англии Фото: Getty Images

Дриблинг, скорость, техника, физика, дальний удар, видение поля – обычно даже топовые плеймейкеры и вингеры сочетают лишь несколько характеристик, но капитан «Астон Виллы» одинаково хорош во всем. Восторженный Жозе Моуринью сравнивает Грилиша с Луишем Фигу. По ключевым передачам и ожидаемым ассистам в АПЛ Джек уступает лишь Кевину де Брёйне, но его игру нельзя свести к одному аспекту.

Он обеспечит команде Гарета Саутгейта фактор X, потому что в каждом конкретном аспекте превосходит конкурентов: бьет сильнее и точнее Рахима Стерлинга, смещается с фланга в центр изящнее Маркуса Рэшфорда, уходит от защитников резче Мэйсона Маунта и толкается с оппонентами настойчивее Фила Фодена. Еще одна фишка – умение собирать фолы в финальной трети, которое позволит англичанам нагнетать со стандартов.

Грилиша легко недооценить, потому что он пока не выступает за «Ман Сити» или «Реал», но уровень Джека в АПЛ не оставляет сомнений: он один из лучших футболистов на Евро и главная звезда «трех львов».

Сергей Кулагин

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Прогноз: Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку, сборная Бельгии Фото: Getty Images

Бельгия – мой фаворит Евро, а Лукаку – ее лидер. При травмированном Де Брёйне именно он поведет команду, будет диктовать правила и забивать, раздавать передачи и еще раз забивать. Сейчас он делает это лучше, чем кто бы то ни было.

В этом сезоне Ромелу привел «Интер» к скудетто, оформил 24+11 и стал вторым в Серии А и по голам, и по ассистам. Он огорчал не только середняков, но и «Милан», «Ювентус», «Наполи» – умение играть с топ-командами станет очень важным на финальных этапах турнира. Там-то Лукаку и покажет, что может быть не просто лучшим бомбардиром , но и лучшим игроком.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ ИГРОКОМ ЕВРО? Эден Азар Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе Томас Мюллер Джек Грилиш Криштиану Роналду Другой игрок

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