Пользователь твиттера @LoonySpectre собрал статистику лучших тренеров сборной России по проценту очков, набранных на момент увольнения.

В топ-3 все позиции занял легендарный коуч «Спартака» Олег Романцев. В первый приход в национальную команду (с 1994 по 1996 гг.) он набрал 73,33% очков, за все время работы в сборной – 67,78% баллов, во второй приход (с 1999 по 2002 гг.) – 63,81% очков. Далее в рейтинге идут Фабио Капелло, Гус Хиддинк, Юрий Семин, Дик Адвокат, Павел Садырин, Борис Игнатьев, Георгий Ярцев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

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Действующий тренер сборной России Станислав Черчесов оказался на 13-й позиции, то есть третьим с конца. При Черчесове русские футболисты набрали меньше половины из возможных очков – 49,7%. Ниже него только Александр Бородюк, недолго возглавлявший национальную команду между Семиным и Хиддинком (16,67%) и Анатолий Бышовец, при котором сборная проиграла все матчи (0%).

В реплаях @LoonySpectre привел уточненную статистику по матчам во главе сборной России без учета товарищеских встреч. Тут Черчесов поднялся на четвертое с конца место, его показатели улучшились до 58,33% очков. Он обошел Фабио Капелло, у которого 56,14% баллов. В обновленном чарте на первой строчке оказался Олег Романцев-1999/2002, с которым команда набрала 75% очков.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года и привел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. В первом матче на Евро-2020 русские крупно уступили Бельгии со счетом 0:3.

Черчесов с зарплатой 2,5 млн евро в год занимает четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Европы-2021.

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