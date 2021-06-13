Сборная Австрии вырвала победу у Северной Македонии в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 18-й минуте Штефан Лайнер откликнулся на дальнюю передачу с левого полуфланга, открылся на углу вратарской и в прыжке переправил мяч в сетку. Но спустя 10 минут голкипер Австрии Даниэль Бахманн и Давид Алаба не разобрались, кто должен забрать владение в своей штрафной. Первым на подборе оказался Горан Пандев, который легко послал мяч в пустой створ.

Евро-2020 Австрия на Евро: Алаба – вингер, драка с Украиной за плей-офф 07/06/2021 В 07:01

А во втором тайме Алаба выполнил кросс с левого фланга, вышедший на замену Михаэль Грегорич опередил голкипера Столе Димитриевски и в касание замкнул пас в центре штрафной. Перед истечением основного времени третий мяч в ворота македонцев вонзил Марко Арнаутович.

Австрия победила македонцев со счетом 3:1. Они набрали три очка и возглавили группу C, но в вечерней сессии еще встретятся другие участники четверки – Голландия и Украина.

Пандев занял второе место среди самых возрастных авторов забитых мячей на чемпионатах Европы. На Евро-2008 Ивица Вастич из сборной Австрии вонзил в сетку польской сборной в возрасте 38 лет 257 дней. Горану в день встречи с австрийцами исполнилось 37 лет и 321 день.

Во втором туре группового этапа Северная Македония в Бухаресте сыграет с Украиной, Австрия на выезде встретится с Нидерландами. Обе встречи состоятся в четверг, 17 июня.

Евро-2020 Молодой тренер и динозавр Пандев. Македония на Евро 22/05/2021 В 07:45