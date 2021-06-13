Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слова Оливье Жиру после товарищеского матча против Болгарии. Французы выиграли 2:0, Жиру сделал дубль и сказал журналистам, что недоволен качеством передач на него.

«Да, мы поговорили, все обсудили. Заставили других обсудить эту ситуацию, все уже знают, что между нами произошло. Я тоже был в этом немного задействован, но никто не собирается делать из этого большую проблему, сборная Франции все еще для нас важнее всего. Такие мелочи не прервут нашу подготовку, все сконцентрировали на одной цели.

То, что Оливье сказал, меня не особо беспокоит. Я – нападающий и испытываю эти ощущения по 365 раз за матч. Но это больше, чем выход в публичное поле. Я поздравил Жиру в раздевалке, он ничего не сказал, а потом просто пошел к журналистам. Он не сказал ничего плохого, но я бы лучше выслушал его в раздевалке. Это не проблема, просто мелкие терки, и сборной точно сейчас не нужны наши конфликты», – цитирует Мбаппе RMC Sport

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Оливье Жиру – второй лучший бомбардир в истории Les Bleus, на его счету 46 забитых мячей за национальную команду. Он отстает на пять голов от Тьерри Анри.

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