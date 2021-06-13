Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн прокомментировал поражение сборной России от Бельгии в стартовом матче чемпионата Европы-2020.

«Потрясающая игра Лукаку и сборной Бельгии. Но я очень-очень сильно разочарован тем, как себя показала сборная России. Они были тенью той команды, которая играла на чемпионате мира три года назад. На домашнем ЧМ русские были энергичными, смелыми, атаковали. А в этом матче они не показали характер, не боролись.

Для Бельгии встреча получилась простой, они доказали, за что их считают фаворитами Евро-2020. За последние два года Лукаку превратился в лидера, за время в «Интере» он вырос в 100-процентную девятку.

Евро-2020 «Крис, люблю тебя!» Лукаку посвятил гол в ворота России Эриксену ВЧЕРА В 19:54

Ромелу знает, где окажется мяч, куда бежать в штрафной и забивать в чужие ворота. Это очень впечатляющая игра, у него есть шанс взять «Золотую бутсу», – заявил Клинсманн в эфире телеканала ESPN.

Сборная России уступила Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 0:3.

Ромелу Лукаку забил на 10-й и 88-й минутах, сделал дубль и возглавил гонку бомбардиров на чемпионате Европы-2020.

Евро-2020 5-2-3 и четкие подборы. Гайд для Черчесова перед Бельгией ВЧЕРА В 06:03