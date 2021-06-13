Украина почти вырвала ничью, но все же проиграла Нидерландам в первом туре Евро-2020 – 2:3.

Первый тайм стартовал с убойных моментов от обеих команд. Уже в первые 10 минут команды могли вонзить друг другу по голу, но вратари играли надежно. перестрелка продолжалась все 45 минут, однако большую часть времени Нидерланды доминировали. Мемфис Депай и Дензел Дамфрис оказались главными транжирами.

Второй тайм продолжился давлением Нидерландов, однако скорости были не такими, как в первом тайме. Игру взбодрил Жоржиньо Вейналдум: полузащитник «Ливерпуля» открыл счет в матче, успев на добивание после перехвата вратаря украинцев. Через шесть минуты «оранье» удвоили преимущество: Вегхорст оказался прямо перед воротами Украины и легко забил – 2:0.

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Голландцы продолжали давить, но Украина ожила на 75-й минуте, когда Андрей Ярмоленко вонзил в девятку, возможно, самым красивым голом турнира. А спустя четыре минуты Роман Яремчук замкнул головой навес после штрафного – 2:2. Радость украинцев была недолгой: на 85-й минуте Дамфрис пробил точно в угол ворот и принес голландцам победу – 3:2.

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