В третий день чемпионата Европы состоялось три матча: Нидерланды – Украина, Австрия – Северная Македония, Англия – Хорватия. Сейчас расскажем все, чтобы вы не упустили ничего.

Гол: Стерлинг, 57

Евро-2020 Украина ушла с 0:2, но все равно проиграла Нидерландам ЧАС НАЗАД

Рахим Стерлинг, сборная Англии Фото: Getty Images

Если верить букмекерам, то Гарет Саутгейт привез на Евро одну из самых крутых команд – только шансы Франции на титул оцениваются выше. Но стартовый матч «трех львов» на турнире озадачил многих болельщиков.

Во-первых, коуч удивил составом. Никто не ожидал, что при таком ростере место в старте получит Рахим Стерлинг, проваливший конец сезона за «Манчестер Сити». Сильнее напряг выход Кирана Триппьера на левый фланг: зачем, если в составе есть прекрасные Бен Чилуэлл и Люк Шоу?

Резонно удивило присутствие в старте Кэлвина Филлипса, но парень из «Лидса» заткнул всех критиков ярким перфомансом. Тактический гений Eurosport Сурен Аванесьян признал его MVP, и вот доказательства:

Во-вторых, примерно все ожидали увидеть от англичан яркой игры, но получили всего два удара в створ. Скудно, когда в твоем составе есть два главных янгстера АПЛ, Мэйсон Маунт и Фил Фоден, а еще ураган Харри, Джек Грилиш, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, да кого там только нет.

Короче, хорваты застегнулись на все пуговицы: проиграли, но обнажили проблемы сборной Англии. Правда, вполне вероятно, что англичане не сильно хотели победить: первое место в группе отправится на битву с командой из группы смерти, а второе – куда-то к Словакии, Польше или Швеции.

Цифры матча:

Джуд Беллингем вышел на поле на 82-й минуте и установил рекорд. Надежде «Боруссии» всего 17 лет и 349 дней – ни один карапуз мира не выбегал на поле в матче Евро раньше Джуда.

Фантастика, но Англия впервые в истории победила в стартовом матче Евро.

Выбор Джордана Пикфорда в качестве основного вратаря себя оправдывает: Англия впервые с 2012 года не пропустила в матче группового этапа Евро.

Голы: Лайнер, 18; Грегорич, 78; Арнаутович, 89 – Пандев, 28

Марко Арнаутович, сборная Австрии Фото: Getty Images

На контрасте с Беллингемом спустя пару часов выступил суперветеран Горан Пандев. 37-летний мужчина не просто свеж и бодр, чтобы играть на крупном ивенте, он еще и вошел в историю. Форвард «Дженоа» забил австрийцам на 28-й минуте и стал вторым в списке бомбардиров-пенсионеров. Только Ивица Вастич был старше, когда забивал на Евро: австрийцу (иронично?) было 38 лет и 257 дней, когда в 2008-м он унизил Польшу, Пандеву – 37 лет и 321 день.

Северная Македония – самая слабая команда турнира по версии букмекеров, но андердоги брутально сражались и почти зацепили очки. Только на 78-й минуте Михаэль Грегорич вновь вывел вперед фаворита, а через 11 минут Марко Арнаутович добил раскрывшегося соперника. Самый результативный матч Евро (на тот момент) вдруг случился в игре с самой скучной вывеской.

Кстати, главная звезда Австрии, а теперь еще и «Реала» Давид Алаба вдруг вышел в центре обороны. Но он настолько универсальный, что и там выглядел убедительно + оформил ассист на победный гол Грегорича.

Цифры матча:

Пандев рубится за родину уже 21 сезон – дебютировал за главную команду страны в 2001 году в возрасте 17 лет. Матч против Австрии стал для него 120-м за Македонию.

Гол Горана стал первым для Северной Македонии в истории чемпионатов Европы.

Австрия забила Северной Македонии три мяча – столько же, сколько в шести предыдущих матчах на чемпионатах Европы.

Голы: Вейналдум, 52; Вегхорст, 58; Дамфрис, 85 – Ярмоленко, 75; Яремчук, 79

Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

От украинцев и голландцев ожидали яркого шоу, и они его обеспечили. Команды настреляли пять мячей, сделали матч самым результативным на турнире и срежиссировали увлекательный сюжет.

Шок, но футболисты из матча с пятью голами ушли на перерыв при счете 0:0. Украинцы не испугались опасных голландцев и играли на равных, но все сломалось после перерыва: за три минуты Жоржиньо Вейналдум и Ваут Вегхорст остудили соперника. Все катилось к уверенной победе «оранье», но в дело вмешались два героя. Странный Франк де Бур зачем-то поменял двух защитников, а Андрей Ярмоленко зарядил скример. Отчаявшиеся желто-синие взбодрились и через четыре минуты замутили внезапный камбэк.

Но все закончилось трагедией: Георгий Бущан, тащивший весь матч тяжелые мячи, не справился с ударом Дензела Дамфриса. У команды Андрея Шевченко оставалось еще 10 минут, но шансов спастись так и не появилось – нидерландцы засушили и триумфально вернулись на крупный ивент.

Цифры матча:

Мартен Стекеленбург – самый возрастной игрок Евро-2020.

Еще вратарь «Аякса» стал самым возрастным голландцем, сыгравшем на чемпионате Европы. Ему 38 лет и 264 дня, предыдущему рекордсмену Эдвину ван дер Сару было 37 лет и 263.

Ваут Вегхорст сыграл за сборную всего два матча. И у него уже два гола.

Мяч Вейналдума стал для «оранье» первым на Евро за девять лет.

Нидерланды впервые с 2008 года забили в одном матче Евро два и больше мячей.

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