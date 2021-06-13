Сборная Украины уступила в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы-2020. Жовто-блакитные проиграли Голландии со счетом 2:3. Причем они сначала летели после двух голов «оранье», сравняли и пропустили третий решающий мяч на 85-й минуте. Сейчас все признают матч на «Амстердам Арене» лучшим на этом Евро, но ничего бы не было без камбэка Украины.

А его начал Андрей Ярмоленко. На 75-й минуте он получил передачу на правом фланге от Александра Зинченко, обыгрался с Романом Яремчуком, снова оказался с мячом, сделал пару шагов в центр и сильно пробил из-за штрафной.

Андрей Ярмоленко забил мяч в ворота голландцев, Нидерланды – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

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Андрей Ярмоленко забил мяч в ворота голландцев, Нидерланды – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко забил мяч в ворота голландцев, Нидерланды – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

Мяч в притирку с левой штангой залетел точно в угол ворот. Мартин Стекеленбург четко видел момент выстрела полузащитника «Вест Хэма», вытянулся и выбросил перчатку, но не спас Нидерланды от первого пропущенного мяча.

Мартен Стекеленбург в момент удара Андрея Ярмоленко, Нидерланды – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

Спустя четыре минуты Яремчук со стандарта сравнял счет, а еще через шесть минут Дензел Дамфрис внес третий гол голландской сборной и вырвал для хозяев три очка – 2:3.

Для Ярмоленко этот забитый мяч стал 41-м в 95 играх за национальную команду. Он приблизился к рекорду Андрея Шевченко, который настрелял 48 банок за сборную.

Во втором туре групповой стадии Евро-2020 Украина сыграет с Северной Македонией, а Голландия примет Австрию. Эти матчи пройдут 17 июня.

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