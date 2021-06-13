На игру против Австрии команда из Северной Македонии выходила в ранге 100-процентного аутсайдера. Попадание на чемпионат Европы – уже крутейшая ачивка для Игора Ангеловски и его команды. Дома тренер – национальный герой и всенародный любимец, и результат Евро никак на статус не повлияет.

Матч в Бухаресте начался неожиданно резво. Македонцы показывали открытый и даже агрессивный атакующий футбол. Австрийцы выпустили лидера Давида Алабу в центр обороны в надежде шокировать соперника. Пока он находил свободное пространство, австрийцы открыли счет: на 18-й минуте Штефан Лайнер откликнулся на дальнюю передачу с левого края, открылся на углу вратарской и в прыжке переправил мяч в сетку.

Спустя 10 минут голкипер Австрии Даниэль Бахманн и Давид Алаба не разобрались, кто должен забрать владение в своей штрафной, и в суете потеряли мяч из виду. Первым на подборе оказался Горан Пандев, который легко пробил в пустые ворота. Вся македонская команда побежала поздравлять 37-летнего ветерана с важнейшим голом для сборной.

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Во втором тайме игрокам Игора Ангеловски не хватило физики, чтобы перебегать австрийцев. Пандев и Элмас сели в глубокую оборону, отбиваясь от бесконечных подач Алабы. Все же навесы привели к голу Михаэля Грегорича, а окончательный счет в матче добил Марко Арнаутович.

Несмотря на поражение, игра сборной Македонии не выглядела мучительной тратой времени. Команда создала семь опасных моментов и убежала в 94 атаки. Никто не ожидал, что их первый матч на Евро будет таким боевым.

Горан Пандев вколотил первый гол для сборной Македонии в финальной стадии чемпионатов Европы и стал вторым возрастным бомбардиром турнира (37 лет и 321 день). Первое же место принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который положил голешник в возрасте 38 лет 257 дней еще на Евро-2008. Но он точно вспоминает тот матч не благодаря рекорду.

Голом в ворота Польши Вастич обеспечил себе пожизненный запас пива. Накануне ЧЕ-2008 пивоварня «Оттакрингер» пообещала такое вознаграждение (максимум – 110 литров в год) за каждый гол Австрии на турнире. В матче против Польши австрийцы создали кучу голевых моментов, но реализовать ничего не могли и даже пропустили. На 93-й минуте судья назначил пенальти в польские ворота, и среди австрийцев начался ажиотаж: кто же пойдет за бесплатным пивом. Команда решила, что пробьет Ивица: Вастич стал первым и, как оказалось позже, единственным обладателем ежегодных 110 литров.

Ивица Вастич Фото: Getty Images

Гол Пандева невероятно важен для самого ветерана. Горан хотел закончить карьеру в сборной еще в 2020-м. Но Македония зацепилась за стыки, получила шанс выйти на Евро, и пенсионера уговорили остаться. Он дебютировал за Северную Македонию в 17 лет в июне 2001 года. Матч против сборной Австрии стал для него 120-м.

«Хочу сыграть еще один сезон, потому что моей мечтой было закончить карьеру после чемпионата Европы, который, как вы знаете, был перенесен. Думал закончить в этом году, но трагедия с коронавирусом все разрушила», – говорил Пандев в апреле.

Одноклубник Эльдора Шомуродова по «Дженоа» остался и вышел на матч против Грузии (1:0), где забил единственный мяч, обеспечивший македонцам первое в истории Евро.

«Если кто и заслуживает Евро, то это Горан, – отметил главный тренер сборной Игор Ангеловски. – мы будем играть за честь нашей страны. Пандев забил красивый мяч и вывел нас наверх».

Горан Пандев, сборная Македонии Фото: Getty Images

С большой долей вероятности этот ЧЕ останется для Пандева единственным турниром в составе национальной команды. Форвард показал, что до сих пор находится в полном порядке и готов вести за собой сборную. Македонию ждет как минимум еще два матча, в которых можно пободаться с украинцами и неприятно ужалить голландцев.

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