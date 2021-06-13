Любой футбольный аналитик может столкнуться с вилкой решений: есть яркий матч, где эмоции сильнее тактики – как его трактовать? Кажется, именно в эту категорию попала игра сборной Украины. Соседи со скандальной формой дебютировали на Евро-2020 спустя сутки после первого матча России и показали, как изящно можно проиграть топовой сборной. По крайней мере, по результату и самоотдаче.

Тактические проблемы увязались за сборной Украины уже на этапе выбора схемы. Без мяча команда Андрея Шевченко выстраивала 4-3-3 для прессинга и 4-1-4-1 для позиционной защиты.

Очертания схемы 4-3-3 на первых этапах обороны от сборной Украины. Фото: Other Agency

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Схема 4-1-4-1 при затяжной защите Украины. Фото: Other Agency

Обе расстановки были удобны для сборной Нидерландов. Причина – в активных подключениях Дензела Дамфриса в атаку. С ним и с Патриком ван Анхольтом команда Франка де Бура создавала многочисленную переднюю линию. Украине было сложно защищаться по всей ее ширине.

Высокие позиции Дамфриса и Ван Анхольта задают неудобную ширину для сборной Украины. Ее готовы поддержать рывками Вейналдум и Депай. Фото: Other Agency

В этих условиях главным героем хозяев стали не Мемфис Депай и даже не Жоржиньо Вейналдум, а именно Дамфрис, правый фулбек из ПСВ. Он зацепил 10 касаний в чужой штрафной – больше любого другого игрока своей команды. Дензел либо включался на дальнюю штангу под навесы слева (см. удар на 40-й минуте), либо заносил мяч в коробку лично (как перед голом Ваута Вегхорста). Победный мяч – справедливый исход его активности.

Нападение Украины полностью зависело от Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука. Если первый смещался с фланга и искал удары, то второй помогал в подыгрыше (примеры – выпады желто-синих на 22-й и 28-й минутах). Они же сгенерировали дебютный гол в ворота Мартена Стекеленбурга. Еще один пришел после умного розыгрыша штрафного: пока Яремчук забегал под навес Руслана Малиновского, партнеры сковывали голландских защитников и не позволяли помешать забросу.

Зинченко и Сидорчук сохраняют позиции у центральной линии, чтобы отвлечь голландских защитников от Яремчука. Фото: Other Agency

Если обобщить, в Амстердаме встретились две разные команды. Одна привлекла более выгодную тактику, другая положилась на авторское мастерство. Победу Нидерландов во многом продиктовали ошибки Украины в прессинге. Они обусловили первые два гола: оба раза давление от команды Шевченко не справилось с Френки де Йонгом.

Начало первой голевой атаки Нидерландов. Де Йонг легко убегает от Яремчука, позже Марлос упустит Де Рона на фланге – полузащитник продвинет мяч в финальную треть. Фото: Other Agency

На 58-й минуте украинцы не успели перестроиться после неточного паса Зинченко. Итог – Де Йонг остался один в открытой зоне, получил мяч и довел его до Дамфриса, который затащил атаку в штрафную. Фото: Other Agency

Выходит, что при всей романтике результата сборная Украины была хуже с точки зрения структуры. Поражение 2:3 – обидное, но понятное. Из него сборная Шевченко вынесет много ярких эпизодов: например, претендента на лучший гол Евро-2020 от Ярмоленко, эффективную игру Яремчука и сэйвы Георгия Бущана в первом тайме. Голландцы же вынесут заслуженные три очка.

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