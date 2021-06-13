Украина стартовала на Евро-2020 с обидного поражения от Нидерландов. Команда Андрея Шевченко отыгралась с 0:2, но пропустила третий мяч на 85-й минуте. Дензел Дамфрис вонзил головой после двух упущенных голевых шансов в первой тайме. Но больнее всего по украинцам ударил собственный защитник. Николай Матвиенко привез первый и второй мяч в свои ворота. Голевые ошибки в играх за сборную стали нормой для украинца.

Украина организованно играла в защите весь первый тайм. Игроки точно знали, где им следует находиться, страховали друг друга и не допускали разрывов. Стройность исчезла во второй половине. В обороне засияли большие пространства, в которые с радостью врывались голландцы. Первый пропущенный пришел после быстрой атаки Нидерландов. Кошмар сборной Украины Дамфрис пролетел по правому флангу и мощно прострелил в штрафную. Георгий Бущан с трудом выгнал мяч от ворот, но на добивание примчался Жоржиньо Вейналдум и вонзил в пустую рамку.

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В эпизоде заметно ошибся Николай Матвиенко. Центральный защитник не подстраховал партнера слева, которого оббежал мощный голландец. Далее он поздно подлетел к сопернику и только открыл зону в центре штрафной. Изначально Матвиенко двигался по траектории, по которой смог бы прервать прострел, но зачем-то рванул на фланг, остался в полупозиции и вообще не помешал голландцам.

Второй пропущенный прилетел всего через шесть минут. Нидерланды еще раз пролезли в штрафную украинцев через правый фланг и забили после странных действий Матвиенко. Злодей Дамфрис продавил оппонента на входе в штрафную, но далеко отпустил мяч. Николай мог без проблем вышвырнуть мяч от ворот и закончить эпизод. Вместо этого украинец неуверенно подключился в борьбу, будто даже не хотел в ней участвовать. Вместо выноса получился корявый пинок по мячу в сторону Вегхорста. Нападающий получил мяч в нескольких метрах от ворот и уверенно прошил вратаря.

Две яркие ошибки Матвиенко подставили всю команду. Украинцы долго не могли прийти в себя и очнулись только после удивительного гола Андрея Ярмоленко на 75-й минуте. Николай отыграл уже 37 матчей за сборную, но все равно временами удивляет дикими ошибками. Провал против Нидерландов – уже не первый в карьере защитника, зато самый заметный и болезненный.

Украинец привез не менее феерично в мартовской игре отборочного турнира на ЧМ-2022 против Финляндии. Игра вяло катилась к минимальной победе Украины, пока на 88-й минуте у Матвиенко не случилось помутнение в безобидной ситуации. Николай остался последним защитником, получил пас от партнера и завис. Защитник неторопливо укрощал мяч, и Теему Пукки за это время добежал до него, легко отобрал мяч и ворвался в штрафную. Матвиенко свалил финна, получил красную карточку и привез глупый 11-метровый в самом конце игры. Сам Пукки реализовал пенальти и принес сборной ничью. Ошибку Матвиенко ничем нельзя объяснить. Он получил мяч и просто ждал, пока финн накроет его прессингом.

25-летний защитник уже давно играет на высоком уровня, но все равно временами исполняет абсурдные вещи. Украина вполне могла зацепиться за очки против Нидерландов, а в итоге приняла болезненное поражение. Две грубые ошибки украинца перечеркнули старания всей команды. Матвиенко должен привести себя в порядок, иначе место в сборной будет потеряно.

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