«Секрет Джордана Ларссона заключается в том, что он великолепный нападающий с отличными качествами», – размыто утверждал Доменико Тедеско в 2019-м. Возможно, после Евро-2020 мы услышим более детальный разбор от тренера сборной Швеции Янне Андерссона. За два сезона в «Спартаке» сын Хенрика Ларссона дослужился до звания третьего бомбардира РПЛ. Теперь он может блеснуть на континентальном турнире: к этому располагает тактика команды.

Как и в тексте про Николу Влашича, для оценки перспектив Ларссона на Евро-2020 нужно понять его роль в клубе, а затем перенести впечатления на модель сборной.

Первый этап: знакомство со взглядами Тедеско на атаку. В феврале коуч рассказывал , что больше всего ценит в командах гибкость на мяче. В качестве примера Доменико привел «Севилью» Хуанде Рамоса, чей набор форвардов (крупные Фредерик Кануте и Луис Фабиано, скоростные Александр Кержаков и Эрнесто Чевантон) позволял подстраиваться под разных соперников. По словам Тедеско, универсальность «Спартака» тоже выражалась в выборе нападающих: «У нас могут сыграть Ларссон и Эсекиэль Понсе, Понсе и Александр Соболев, Ларссон – Соболев, и каждая пара дает разные лучшие качества».

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Доменико Тедеско, «Спартак» – ЦСКА Фото: Getty Images

Следующий шаг – понять, какие характеристики вносит лично Ларссон. Большинство ударов в РПЛ-2020/21 (1,6 из 2,9 в среднем за 90 минут) Джордан нанес из штрафной. Работа в чужой коробке – главное преимущество шведского бомбардира.

В продвинутые зоны Ларссон включается по-разному. 23 августа Джордан забил «Локомотиву» благодаря умной игре на открытом пространстве: заметил промедление Мурило, забежал в соседнюю зону и пробил Гилерме после заброса из глубины.

Эпизод перед голом Ларссона «Локомотиву». Джордан пользуется невнимательностью защитника и находит открытое пространство. Фото: Other Agency

Другой пример – из декабрьского матча против «Тамбова». На 83-й минуте Айртон ворвался в штрафную и стянул защитников на себя. Прорыв бразильца вынудил Максима Володько, который сопровождал Ларссона, броситься на подстраховку. Джордан понял, куда будет двигаться соперник, сменил темп и застыл во вратарской. Вараздат Ароян накрыть шведа не успел.

Открывание Ларссона перед голом «Тамбову». Фото: Other Agency

Последний кейс – октябрьский гол Ларссона «Краснодару» . Тогда включилось личное мастерство Джордана: он подхватил мяч в чужой штрафной, развернулся и уложил в сетку.

Три гола Ларссона показывают три качества, за счет которых он стал ключевым в «Спартаке»: быстрая работа с открытыми зонами, умное движение против плотной защиты и бомбардирский скилл. В связке с лаконичной ролью Соболева Джордан давал команде разные открывания, находил непохожие друг на друга моменты. Итог: у шведа второй xGChain в РПЛ-2020/21 за 90 минут (0,43; это общая острота владений, в которых поучаствовал игрок).

Теперь перенесем эти выводы на игру сборной Швеции. Атакой скандинавов руководит полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг. Номинально он выходит на левом фланге, но на мяче постоянно дрейфует в соседние зоны. Как правило, главный персонаж в системе Андерссона смещается в центральный канал.

Расположение Форсберга в атаке сборной Швеции. Фото: Other Agency

Иногда Форсберг забегает и в нетипичные позиции. Например, гол Робина Куайсона в товарищеском матче с Финляндией вытек из смещения плеймейкера вглубь, а пенальти против Армении шведы выбили за счет рывка лидера в левый полуфланг.

Эпизод перед голом Швеции в ворота Финляндии. Форсберг подхватил мяч в глубокой зоне, его место заполнил Маттиас Сванберг. Через партнера Эмиль отдаст хоккейный ассист на Куайсона. Фото: Other Agency

Рывок Форсберга в полуфланг в товарищеском матче против сборной Армении. Прострел Эмиля после забегания привел к игре рукой от соперника и пенальти. Фото: Other Agency

Движение Форсберга запускает цепочку перестроений по всей шведской команде. Перед голом Куайсона под пас Эмиля забежал Маттиас Сванберг, перед пенальти в ворота армян игроку «Лейпцига» подыграл Деян Кулусевски. Мобильная атака задает стартовое требование к составу: игроки должны быть подвижными.

В декабре Андерссон подчеркнул, что самый важный игрок сборной Швеции – бывший форвард «Краснодара» Маркус Берг. Вместе с тем коуч выделил качества, из-за которых высоко оценивает игрока: «Берг выигрывает единоборства, создает моменты для партнеров. Он задействован во многих голах команды. Еще Маркус всегда лидирует по забеганиям в чужую штрафную».

Янне Андерссон, сборная Швеции Фото: Getty Images

Хорошая новость для фанатов «Спартака»: аналогичные характеристики можно перенести и на Ларссона. На клубном уровне Джордан как раз показывает умную игру на мяче и большой объем в прессинге, а еще 11-й номер московской команды умело включается в штрафную. Да, модель Тедеско требовала от него другого движения. Играть со столбом-Соболевым – не все равно что бегать в мобильной атаке. Но стартовые требования похожи.

Несмотря на совместимость с тактикой сборной, в товарках перед Евро Джордан получил лишь 25 минут. В мае Артем Кутейников разобрался : у Андерссона нет внятных аргументов, почему Ларссон играет так мало. Прибегнет ли тренер к помощи спартаковца, непонятно, но тактический повод точно есть. Возможно, Янне все-таки перенесет на сборную главный принцип шведского футбола, который сам же сформулировал в апреле 2020-го: «Наша сила – в том, что вне зависимости от происхождения любой футболист получит поддержку от людей из профессионального спорта. На мой взгляд, это прекрасно».

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