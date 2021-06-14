Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после остановки сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии.

«Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», – приводит слова Эриксена La Gazzetta dello Sport

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.

Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.

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