Серия тестов от Eurosport.ru про чемпионаты Европы продолжается. Очередной из них – о лучших игроках.
Эта награда вручается с розыгрыша 1996 года. Вспомнишь ли ты ту самую шестерку сильнейших?
Евро-2020
«Он в порядке и стабилен». Экс-тренер Дании – об Эриксене
- Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.
- Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».
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