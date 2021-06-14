Опубликовано 14/06/2021 в 13:43 GMT | Обновлено 14/06/2021 в 13:55 GMT

Серия тестов от Eurosport.ru про чемпионаты Европы продолжается. Очередной из них – о лучших игроках.

Эта награда вручается с розыгрыша 1996 года. Вспомнишь ли ты ту самую шестерку сильнейших?

Евро-2020 «Он в порядке и стабилен». Экс-тренер Дании – об Эриксене 3 ЧАСА НАЗАД

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

Финал состоится в Лондоне на «Уэмбли».

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