Сборная Шотландии – аутсайдер группы D, но в команде тьма классных футболистов. Один из таких – полузащитник Джон Макгинн. Парень провел отличный сезон в «Астон Вилле», но не всегда у него все было здорово. В 2015 году Макгинн пережил жутчайшую травму, из-за которой мог распрощаться с футболом.

Во время тренировки «Сент-Миррена» Макгинн и его партнеры по команде веселились – в один момент одноклубник Джона Стивен Томпсон метнул в Макгинна шест, который вошел в плоть на 7 см и порвал футболисту мышцу. В тот момент Макгинн отказывался от продления контракта с «Сент-Миренном», поэтому внезапная травма привела его в ужас.

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«Я мог думать только о том, будет ли моя нога в порядке. К счастью, доктор сразу же прибыл на место происшествия, и я буду вечно благодарен Джерри Каннингу за то, что он оказался там. Физиотерапевты и персонал были действительно хороши. К счастью, мне не хватало мощных мышц на ноге, иначе все могло пойти намного хуже», – сказал Макгинн.

Джон Макгинн Фото: Imago

Необходимость выплатить компенсацию за многообещающего футболиста составляла около 150 тысяч евро, что отпугнуло ряд клубов и почти оставило полузащитника без работы. Он приехал тренироваться с командой Оуэна Койла в «Хьюстон Динамо» из MLS, но перейти не удалось, потому что все места для международных игроков клуба были заполнены. Плюс ко всему выяснилось, что юристы Макгинна подали иск против страховщиков «Сент-Миррена» в связи с производственной травмой.

«В «Хиберниан» меня подписали по множеству правил и положений, и, вероятно, именно поэтому это заняло так много времени, и гонорар пришлось согласовывать с «Сент-Мирреном». Благодарим «Хибс», потому что это очень большие деньги для игрока в этом дивизионе», – сказа Макгинн.

36-летнему Томпсону было крайне стыдно за такое легкомысленное поведение. Капитан «Сент-Миррена» не хотел выводить из строя молодого таланта. «Я огорчен всем этим. Это была глупая шутка. Я бросил шест, чтобы посмеяться, глупо, что я пытался быть смешным, и, к сожалению, это совсем не так. Это полная катастрофа», – сказал Томпсон. Шутка ветерана началась с того, что Макгинн отобрал у одноклубника мяч – броском шеста тот выразил негодование.

По словам нынешнего игрока «Виллы», его тут же отвезли в больницу, чтобы вылечить семисантиметровую рану в бедре. Врач сказал Макгинну, что он чудом выжил: шест попал в миллиметре от бедренной артерии. Чуть в сторону, и Макгинн истек бы кровью прямо на тренировке.

Вскоре после инцидента Джон перешел в «Хиберниан», но не забыл о старом друге, пробившем его ногу. Макгинн не обозлился на ветерана, а даже наоборот. Когда Томпсон зарегистрировался в твиттере, Макгинн стал одним из первых, кто поприветствовал Стивена. Естественно, без референсов на тот инцидент не обошлось – полузащитник сборной Шотландии вспомнил фильм «Эйс Вентура», где из ног главного героя торчат копья.

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