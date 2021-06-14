УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Финляндии и России.

Главным судьей встречи станет голландец Данни Маккели. Большая часть бригады Лаоса состоит из его соотечественников. Арбитру помогут Хессел Стеегстра и Ян де Врис, а на ВАР будет работать Пол ван Букел, которому помогут Кевин Блом и французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар. Резервный рефери — румын Иштван Ковач, сообщает официальный сайт.

Также известно, что встречу Италии и Швейцарии отработает российский судья Сергей Карасев. Ассистентами на этой игре будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На ВАР будут работать немецкие арбитры Марко Фриц и Кристиан Гиттельманн, а также поляк Павел Гиль. Четвертым арбитром станет Майкл Оливер. Карасев уже был резервным судьей на матче между Австрией и Северной Македонией.

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Маккели обслуживал матч-открытие Евро-2020 между Италией и Турцией. Судья допустил несколько спорных решений, в частности, определив положение «вне игры» у Доменико Берарди, пас которому сделал Лоренцо Инсинье, выполнивший угловой удар. Также Маккели дважды не поставил пенальти.

Сборная России уступила Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 0:3.

Матч против Финляндии состоится 16 июня в Петербурге.

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