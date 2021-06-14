Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон пошутил, что национальная команда Норвегии по футболу выиграет Евро-2020. Швед также отметил, что болеть будет за родную страну.

«За какую страну я буду болеть на Евро-2020? Конечно, за Швецию! Это моя родина, я должен её поддерживать», – заявил Самуэльссон.

На вопрос, кто выиграет первенство, если не его фаворит, биатлонист сообщил, что это будет Норвегия. «Скажу, что Норвегия. Они так плохи в футболе, что нужно их поддерживать», – сказал швед.

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Сборная Норвегии по футболу не отобралась в финальный этап чемпионата Европы.

Швеция сыграет на турнире в группе Е с командами Польши, Испании и Словакии.

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