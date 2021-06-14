Во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии произошел инцидент. Болельщик упал с трибуны стадиона сразу после стартового свистка. Сейчас фанат госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

«Мы можем подтвердить, что зритель упал с трибуны сразу после стартового свистка в матче Англия – Хорватия. Болельщику оказали медицинскую помощь на месте, а затем он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Мы будем сотрудничать с УЕФА, чтобы удостовериться в том, что эта ситуация будет досконально изучена. Мы продолжаем следить за развитием событий», – приводит слова представителя «Уэмбли» Sky Sports

Матч Англия – Хорватия посетили 18497 болельщиков. Это первая игра на «Уэмбли» с ноября 2019-го в присутствии фанатов.

Англия обыграла хорватов со счетом 1:0. Единственый мяч забил Рахим Стерлинг.

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