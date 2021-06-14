Полузащитник сборной Дании и «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг рассказал об эпизоде в матче с Финляндией, когда Кристиан Эриксен потерял сознание.

«Я видел, как Кристиан лежал и смотрел в сторону поля. Его глаза были белыми, и мне это показалось очень странным. Я видел, как умчался Симон Кьер, и тогда ты начинаешь думать, что это такое. Я медленно шел вдоль скамейки. Подходило все больше и больше первых помощников, я видел, как Симон машет руками. Я долго стоял с тренерами и разговаривал, и увидел, что руки двигаются как при оказании первой помощи. Это было жутко», – приводит слова Хёйбьерга Daily Mail

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.

Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.

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