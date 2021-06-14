Главный тренер «Русенборга» и бывший тренер сборной Дании Оге Харейде поделился ощущениями от инцидента, случившегося с Кристианом Эриксеном

– Как прошел последний день?

– Было тяжело. Сплю мало, но парень в порядке. Сейчас это самое главное.

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– Как это было вчера?

– Не здорово. Мы ничего не знали. Это было хуже всего. Мы видели его фотографии. Было тяжело.

– Как у вас складывалось общение с Датской федерацией футбола?

– Я разговаривал с кем-то из персонала, и мне прислали фотографию Кристиана. Он в хорошем настроении, и это было приятно видеть.

– Фото есть лично у вас?

– Да. Он отправил снимок сборной Дании, и его тоже переслали мне.

– Что было на фотографии?

– Он показал большой палец вверх. Он в порядке и стабилен. Это сейчас самое важное. Сегодня мы сконцентрируемся на матче.

– Последний вопрос по поводу Кристиана Эриксена. Как вы охарактеризуете единство датской команды, частью которой вы были, и сегодня доказали, что это сильный состав, частью которого вы должны были быть?

– Это уникальный набор игроков. Они знают важность дружбы и вчера доказали это. У них есть зрелый капитан и зрелый вратарь, которые следят за тем, чтобы все было в порядке. Они были нужны, когда произошел инцидент. Им также было тяжело Кристиана в таком состоянии, поэтому матч не нужно было доигрывать. Я считаю, что после такого опыта очень тяжело отправлять команду на поле.

– Вы бы не мешали футболистам выходить на поле, если бы работали тренером на Евро?

– Проблема в том, что мы понятия не имеем, что сказали в УЕФА. Не думаю, что в этот момент кто-то может принять мудрое решение, потому что все шокированы, особенно игроки. Это была команда без энергии, вышедшая на поле после инцидента. Мне их жаль, – приводит слова Харейде Eurosport.dk.

22-летний нападающий «Русенборга» Карло Хольсе пока не дебютировал за взрослую сборную Дании. Он также рассказал о своих чувствах по поводу ситуации с Эриксеном.

– Последние 24 часа все было странно. Было больно смотреть.

– Как это повлияет на то, чтобы сосредоточиться на сегодняшнем матче?

– Как я уже сказал, это странно. Мы собираемся сыграть матч. Все мои мысли обращены к Кристиану, но не более того в данной ситуации.

На 45-й минуте матча Дания – Финляндия Эриксен потерял сознание и упал на газон. Из-за эпизода арбитр Тэйлор отложил матч, позже встречу доиграли.

Футболиста приводили в сознание непрямым массажем сердца и с помощью дефибриллятора.

Кристиан пришел в себя в больнице, позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле. После потери Эриксена Дания сенсационно проиграла Финляндии – 0:1.

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