Сборная Чехии обыграла Шотландию в первом туре группового этапа Евро-2020. Счет в первом тайме матча в Глазго открыли чехи – Цоуфал с правого фланга мягко подал на Шика, а Патрик головой продлил в дальний угол.
Настоящим украшением матча стал второй гол Шика. Выступающий за леверкузенский «Байер» форвард удрал в контратаку и на центральной линии поля заметил, что вратарь шотландцев Маршалл далеко вышел из ворот.
Гол Патрика Шика в ворота Шотландии
Фото: Getty Images
Евро-2020
Чехия обыграла Шотландию в Глазго благодаря дублю Шика
Патрик решился на дальний удар и попал.
Гол Патрика Шика в ворота Шотландии
Фото: Getty Images
Гол получился на загляденье.
Гол Патрика Шика в ворота Шотландии
Фото: Getty Images
- В 2017-м Шик мог перейти в «Ювентус», но туринцы отказались от трансфера из-за проблем чеха с сердцем.
- Летом 2020 года Патрик перешел из «Ромы» в «Байер» за 26,5 млн евро.
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