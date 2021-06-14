Сборная Чехии обыграла Шотландию в первом туре группового этапа Евро-2020. Счет в первом тайме матча в Глазго открыли чехи – Цоуфал с правого фланга мягко подал на Шика, а Патрик головой продлил в дальний угол.

Настоящим украшением матча стал второй гол Шика. Выступающий за леверкузенский «Байер» форвард удрал в контратаку и на центральной линии поля заметил, что вратарь шотландцев Маршалл далеко вышел из ворот.

Гол Патрика Шика в ворота Шотландии Фото: Getty Images

Евро-2020 Чехия обыграла Шотландию в Глазго благодаря дублю Шика ЧАС НАЗАД

Патрик решился на дальний удар и попал.

Гол Патрика Шика в ворота Шотландии Фото: Getty Images

Гол получился на загляденье.

Гол Патрика Шика в ворота Шотландии Фото: Getty Images

В 2017-м Шик мог перейти в «Ювентус», но туринцы отказались от трансфера из-за проблем чеха с сердцем.

Летом 2020 года Патрик перешел из «Ромы» в «Байер» за 26,5 млн евро.

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